Le finaliste di UEFA Women's Champions League: Barcellona e Wolfsburg

Il Barcellona affronterà il Wolfsburg in finale di UEFA Women's Champions League 2023 sabato 3 giugno al PSV Stadium di Eindhoven.

UEFA.com presenta le due contendenti.

Barcellona - Wolfsburg: precedenti Semifinali 2021/22: Barcellona - Wolfsburg 5-3 tot. (5-1, 0-2)

Semifinale 2019/20: Wolfsburg - Barcellona 1-0 (gara unica, San Sebastián)

Quarti di finale 2013/14: Wolfsburg - Barcellona 5-0 tot. (3-0, 2-0) La semifinale di andata del 2021/22 al Camp Nou è stata vista da 91.648 spettatori, record mondiale di affluenza. La prima squadra elencata giocava in casa nel doppio confronto

Ranking UEFA (alla fine del 2021/22): 2°

Il cammino di qualificazione: campione di Spagna

Fase a gironi: vincitrice Gruppo D (V5 P0 S1 GF29 GS6)

Quarti di finale: V6-1tot. contro Roma (V1-0 t, V5-1 c)

Semifinali: V2-1tot. contro Chelsea (V1-0 t, P1-1 c)

Migliori marcatrici: Aitana Bonmatí, Asisat Oshoala (5)

Scorsa stagione: vicecampione

Titoli nazionali: 8 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione x 1 (2020/21)



Bilancio in finale

2022: S1-3 contro Lione (Torino)

2021: V4-0 contro Chelsea (Göteborg)

2019: S1-4 contro Lione (Budapest)



Highlights finale 2021: Chelsea - Barcellona 0-4

La stagione in breve

La sconfitta nella finale del 2022 contro il Lione non ha lasciato postumi all'inizio della stagione successiva, perché il Barça ha cominciato la fase a gironi battendo il Benfica 9-0, il Rosengård 4-1 e il Bayern 3-0. Nonostante la sconfitta per 3-1 in casa del Bayern, il Barça ha segnato altri sei gol contro Benfica e Rosengård, totalizzando 29 reti nella prima fase.

Percorso simile nella fase a eliminazione diretta, con un 1-0 in casa della Roma ai quarti di finale seguito da un comodo 5-1 casalingo davanti agli oltre 50.000 tifosi del Camp Nou. Caroline Graham Hansen è stata protagonista in semifinale contro il Chelsea, con uno straordinario gol di apertura a Stamford Bridge e un'altra rete davanti a 72.000 spettatori al ritorno.

Guarda tutti i gol del Barcellona in Women's Champions League finora

Chi è l'allenatore del Barcellona?

Jonatan Giráldez: l'ex assistente di Lluís Cortés lo ha sostituito nell'estate del 2021 e ha mantenuto la traiettoria vincente del Barcellona (tranne nella scorsa finale contro il Lione).

Chi è la giocatrice chiave del Barcellona?

Aitana Bonmatí: mentre Alexia Putellas potrebbe finalmente tornare da un lungo infortunio, la sua assenza ha permesso a Bonmatí di dimostrare il suo valore come marcatrice, ispiratrice, regista e a centrocampo in generale.

Lo sapevi?

La formazione blaugrana è stata la prima finalista spagnola nel 2019 e la prima vincitrice spagnola due anni dopo (contro il Chelsea).

Ranking UEFA (alla fine del 2021/22): 3°

Il cammino di qualificazione: campione di Germania

Fase a gironi: vincitrice Gruppo B (V4 P2 S0 GF19 GS5)

Quarti di finale: V2-1 tot. - Paris Saint-Germain (V1-0 t, D1-1 c)

Semifinali: V5-4tot. contro Arsenal (P2-2 c, V3-2dts t)

Miglior marcatrice: Ewa Pajor (8)

Scorsa stagione: semifinali

Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione x 2 (2012/13, 2013/14)

Bilancio in finale

2020: S1-3 contro Lione (San Sebastián)

2018: S1-4dts contro Lione (Kyiv)

2016: S1-1dts, 3-4dcr contro Lione (Reggio Emilia)

2014: V4-3 contro Tyresö (Lisbona)

2013: V1-0 contro Lione (Londra)

Highlights finale 2013: Wolfsburg - Lione 1-0

La stagione in breve

Il Wolfsburg è stato al top della forma nel Gruppo B, battendo comodamente il St. Pölten in casa e in trasferta e raccogliendo quattro punti contro Roma e Slavia Praha. Ewa Pajor ha segnato ben sette gol, rimanendo a secco solo nello 0-0 casalingo contro lo Slavia.

Il rigore trasformato da Dominique Janssen è stato l'unico gol all'andata dei quarti di finale al Parc des Princes, prima di un 1-1 casalingo con gol di Alex Popp. La squadra tedesca ha pareggiato in casa dall'Arsenal anche nella semifinale di andata, ma davanti agli oltre 60.000 spettatori di Londra la subentrata Pauline Bremer ha firmato il gol decisivo ai supplementari.

Guarda i gol del Wolfsburg

Chi è l'allenatore del Wolfsburg?

Tommy Stroot: è arrivato in panchina nel 2021, a soli 32 anni, dopo due scudetti con il Twente. L'ex giocatore del Meppen e allenatore della squadra femminile ha vinto campionato e coppa nazionale con il Wolfsburg la scorsa stagione e quest'anno lo ha portato alla sesta finale di UEFA Women's Champions League.

Chi è la giocatrice chiave del Wolfsburg?

Alex Popp: vincitrice con il Wolfsburg nel 2013 e 2014, oltre che con il Duisburg nel 2019, Popp è la leader della squadra ed è in grado di giocare in quasi ogni ruolo. L'ex difensore è a suo agio sia a centrocampo che in attacco, come ha dimostrato a Women's EURO con la Germania la scorsa estate.

Lo sapevi?

Il Wolfsburg ha raggiunto almeno i quarti di finale per 11 anni consecutivi (record) dopo il trionfo all'esordio nel 2012/13.