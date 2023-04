Chelsea - Barcelona 0-1: decisiva Graham Hansen

Vince il Barcelona contro il Chelsea nell'andata della semifinale di UEFA Women's Champions League: decisiva la rete di Graham Hansen.

Momenti chiave 4' Graham Hansen la sblocca

30' Bronze blocca il tiro di Reiten

67' Bronze infortunata

82' Torrejón colpisce il palo

Il racconto della partita

Il Chelsea, senza i difensori centrali infortunati Millie Bright e Kadeisha Buchanan, ha giocato con Magdalena Eriksson e Maren Mjelde in difesa, mentre l'ex giocatrice del Barcellona Jelena Čanković è stata scelta al posto di Lauren James in attacco. Il Barcellona non ha segnato dopo 33 secondi come nella finale del 2021 contro il Chelsea, ma non è andato lontano, visto che al quarto minuto Caroline Graham Hansen ha lasciato partire un brillante tiro dalla distanza con cui ha sbloccato subito la gara.

Poi, Lucy Bronze ha bloccato superbamente Guto Reiten dopo aver aggirato Paños.

James ha sostituito Čanković nell'intervallo quando il Chelsea è tornato a giocare con l'attacco a tre, ma il Barcellona ha spinto per aumentare il proprio vantaggio.

C'è stata una battuta d'arresto quando Bronze è uscita per un sospetto infortunio, per il ritorno di giovedì, quando Alexia Putellas, spettatrice oggi, potrebbe trovare una possibile prima apparizione dopo l'infortunio dello scorso luglio.

Torrejón ha colpito il palo nel finale, ma il risultato non è cambiato.

La cronaca: Chelsea - Barcelona

Visa Player of the Match: Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Formazioni

Chelsea: Berger; Périsset, Mjelde, Eriksson, Carter; Cuthbert; Leupolz, Reiten; Čanković, Kerr, Charles

Barcelona: Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö; Bonmatí, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Geyse, Paralluelo