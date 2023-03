Le semifinaliste di UEFA Women's Champions League hanno vinto quattro titoli e disputato dieci finali in totale. Per la prima volta, due semifinaliste arrivano dalla stessa città.

UEFA.com presenta le contendenti.

Il cammino verso Eindhoven Semifinali (date da stabilire) Wolfsburg - Arsenal

Chelsea - Barcellona Finale Sabato 3 giugno (PSV Stadion, Eindhoven)

Chelsea / Barcellona - Wolfsburg / Arsenal (16:00)

Wolfsburg - Arsenal

Precedenti: quarti di finale 2021/22 - Wolfsburg vince 3-1 tot. (P1-1 t, V2-0 c); semifinale 2012/13 - Wolfsburg vince 4-1 tot. (V2-0 t, V2-1 c)

Ranking UEFA (alla fine del 2021/22): 3°

Il cammino di qualificazione: campione di Germania

Fase a gironi: vincitrice Gruppo B (V4 P2 S0 GF19 GS5)

Quarti di finale: V2-1 tot. - Paris Saint-Germain (V1-0 t, D1-1 c)

Miglior marcatrice: Ewa Pajor (7)

Scorsa stagione: semifinali

Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione x 2 (2012/13, 2013/14)

Bilancio semifinali: V5 S2

Semifinali precedenti

2021/22: S3-5tot. - Barcellona (S1-5 t, V2-0 c)

2019/20: V1-0 - Barcellona (n, San Sebastián)

2017/18: V5-1tot. - Chelsea (V3-1 t, V2-0 c)

2015/16: V4-1tot. - Frankfurt (V4-0 c, S0-1 t)

2014/15: S2-3tot. - Paris Saint-Germain (S0-2 c, V2-1 t)

2013/14: V4-2 tot. - Turbine Potsdam (P0-0 t, V4-2 c)

2012/13: V4-1tot. - Arsenal (V2-0 t, V2-1 c)

Allenatore: Tommy Stroot

Lo sapevi?

Il Wolfsburg ha vinto questa competizione due volte ai primi due tentativi; da allora ha perso tre finali, sempre contro il Lione (2016, 2018 e 2020).

Ranking UEFA (alla fine del 2021/22): 10°

Il cammino di qualificazione: secondo posto in campionato; V3-2tot. - Ajax

Fase a gironi: vincitrice Gruppo C (V4 P1 S1 GF19 GS5)

Quarti di finale: V2-1tot. - Bayern (S0-1 t, V2-0 c)

Miglior marcatrice (dalla fase a gironi in poi): Frida Maanum (5)

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 15 campionati, 14 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione x 1 (2006/07)

Bilancio semifinali: V1 S5

Highlights: Arsenal - Bayern 2-0

Semifinali precedenti

2012/13: S1-4tot. - Wolfsburg (S0-2 c, S1-2 t)

2011/12: S1-4tot. - Frankfurt (S1-2 c, S0-2 t)

2010/11: S2-5tot. - Lione (S0-2 t, S2-3 c)

2006/07: V5-2tot. - Brøndby (P2-2 t, V3-0 c)

2004/05: S1-2 tot. - Djurgården (P1-1 t, S0-1 c)

2002/03: S2-8tot. - Fortuna Hjørring (S1-3 t, S1-5 c)

Allenatore: Jonas Eidevall

Lo sapevi?

L'Arsenal è una delle sole due squadre ad aver giocato più di 100 partite in questa competizione (insieme al Lione) ed è stata una delle prime partecipanti nel 2001/02.

Chelsea - Barcellona

Ranking UEFA (alla fine del 2021/22): 6°

Il cammino di qualificazione: campione d'Inghilterra

Fase a gironi: vincitrice Gruppo A (V5 P1 S0 GF19 GS1)

Quarti di finale: V4-3 dcr - Lione (V1-0 t, S1-2dts c)

Miglior marcatrice: Sam Kerr (5)

Scorsa stagione: fase a gironi

Titoli nazionali: 5 campionati, 4 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: vicecampione (2020/21)

Bilancio semifinali: V1 S2

Semifinali precedenti

2020/21: V5-3tot. - Bayern (S1-2 t, V4-1 c)

2018/19: S2-3tot. - Lione (S1-2 t, P1-1 c)

2017/18: S1-5tot. - Wolfsburg (V1-3 c, S0-2 t)

Allenatrice: Emma Hayes

Lo sapevi?

Il Chelsea è la prima squadra, oltre al Paris, ad aver eliminato il Lione dall'Europa dai tempi del Turbine Potsdam agli ottavi di finale 2013/14.

Ranking UEFA (alla fine del 2021/22): 2°

Il cammino di qualificazione: campione di Spagna

Fase a gironi: vincitrice Gruppo D (V5 P0 S1 GF29 GS6)

Quarti di finale: V6-1tot. - Roma (V1-0 t, V5-1 c)

Migliori marcatrici: Aitana Bonmatí, Asisat Oshoala (5)

Scorsa stagione: vicecampione

Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione x 1 (2020/21)

Bilancio semifinali: V3 S2

Highlights: Barcellona - Roma 5-1

Semifinali precedenti

2021/22: V5-3tot. - Wolfsburg (V5-1 c, S0-2 t)

2020/21: V3-2tot. - Paris Saint-Germain (P1-1 t, V2-1 c)

2019/20: S0-1 - Wolfsburg (n, San Sebastián)

2018/19: V2-0tot. - Bayern (V1-0 t, V1-0 c)

2016/17: S1-5tot. - Paris Saint-Germain (S1-3 c, S0-2 t)

Allenatore: Jonatan Giráldez

Lo sapevi?

La formazione blaugrana è stata la prima finalista spagnola nel 2019 e la prima vincitrice spagnola due anni dopo.

Le vittorie delle coppe nazionali si riferiscono solo alla coppa principale messa in palio dalla federazione di ciascun paese. Il bilancio in semifinale è riferito alle doppie sfide e non alle singole gare.