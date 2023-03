Lione - Chelsea 0-1: decide Reiten

La difesa del titolo di UEFA Women's Champions League è a rischio per il Lione, sconfitto 1-0 in casa dal Chelsea nell'andata dei quarti di finale: decisivo un gol di Guro Reiten.

Key moments 28' Reiten porta in vantaggio il Chelsea

33' James coglie il palo

44' Bright esce per infortunio

60' Cascarino coglie un legno

La squadra di casa costruisce le occasioni migliori, ma da una brillante iniziativa di Erin Cuthbert scaturisce il gol-partita di Reiten che obbligherà alla rimonta il Lione giovedì prossimo a Stamford Bridge.

La partita in breve: Lione domato

Chelsea savour their winning goal Chelsea FC via Getty Images

Il Lione, determinato a ripetere il successo in semifinale contro il Chelsea del 2018/19, parte forte e schiaccia la formazione avversaria all'indietro, senza però creare occasioni nitide. A passare è invece la formazione ospite, poco prima della mezz'ora: Erin Cuthbert, al rientro da un infortunio, ruba il pallone a Ellie Carpenter, supera Damaris Egurrola con un tunnel e serve il pallone a Guro Reiten, che lo deposita in rete con una conclusione a giro.

Passano 5' e Lauren James sfiora il raddoppio cogliendo il palo. A quel punto il Lione reagisce e riprende a spingere. Sara Däbritz conclude di poco a lato, poi subito dopo l'uscita dal campo per infortunio del difensore del Chelsea Millie Bright, Lindsey Horan fallisce l'appuntamento con il pallone da posizione invitante.

Il Lione inserisce Vicki Becho in attacco, ma il Chelsea punge in contropiede e Cuthbert chiama Christiane Endler al salvataggio. Al quarto d'ora della ripresa la squadra di casa sfiora il pareggio con Delphine Cascarino, che centra il palo su suggerimento di Becho. Un'altra subentrata, Daniëlle van de Donk, va vicina all'1-1, ma la retroguardia del Chelsea si rivela insuperabile fino alla fine.

Lione - Chelsea minuto per minuto

Guro Reiten con il premio di Player of the MAtch UEFA via Getty Images

Visa Player of the Match: Guro Reiten (Chelsea)

"Non è stata una scelta facile. Reiten ha segnato il gol decisivo, creato occasioni e lavorato anche a livello difensivo. Ha ricoperto più ruoli in campo ed è stata fondamentale per il Chelsea in questa partita".

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Lione: Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Morroni (Bacha 55'); Horan, Egurrola, Marozsán (Van de Donk 55'); Cascarino (Malard 69'), Le Sommer (Becho 46'), Däbritz (Majri 69')

Chelsea: Berger; Périsset (Mjelde 85'), Buchanan, Bright (Eriksson 44'), Carter; Leupolz, Ingle; James (Rytting Kaneryd 85'), Cuthbert (Charles 71'), Reiten; Kerr