Selma Bacha è la miglior giovane della UEFA Women's Champions League 2021/22

Gli osservatori tecnici UEFA hanno nominato Selma Bacha miglior giovane della UEFA Women's Champions League 2021/22.

Il terzino sinistro del Lione, 21 anni, ha coronato un'ottima stagione contribuendo alla vittoria per 3-1 contro il Barcellona a Torino e all'ottavo titolo per la squadra francese. Nonostante la sua giovane età, Bacha ha collezionato la terza presenza in finale dopo quelle nel 2018 e 2019. Tuttavia, è stata questa la stagione in cui ha davvero raggiunto la maturità imponendosi sulla fascia sinistra.

La sua stagione è riassunta perfettamente da due episodi nel primo tempo in finale. Dopo il vantaggio a sorpresa del Lione, Bacha ha impedito a Jenni Hermoso di segnare con un intervento decisivo. Pochi minuti dopo, con una sua tipica sovrapposizione, Bacha ha servito un cross spiovente per il raddoppio di Ada Hegerberg.

È stato il nono assist di Bacha della stagione (dalla fase a gironi alla finale), tre in più di qualsiasi altra giocatrice impegnata nel torneo. Quattro assist sono stati per Hegerberg.

Sonia Bompastor, allenatrice del Lione, ha commentato: "Selma ha giocato un'ottima gara. Sappiamo che ha le qualità e la mentalità giuste, ma anche che in queste partite è capace di fare un passo in più.