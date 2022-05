Dove è stata vinta e persa la finale di Women's Champions League

Una squadra che ha vinto l'ottavo titolo nell'arco di 11 anni potrebbe non sembrare una sorpresa, ma per molte persone è esattamente ciò che è stata la finale di UEFA Women's Champions League vinta dal Lione per 3-1 contro il Barcellona a Torino.

Il Barcellona ha vinto il trofeo l'anno scorso, interrompendo il regno di cinque trionfi consecutivi del Lione. Ma a Torino il Lione ha segnato tre gol in 33 minuti grazie ad Amandine Henry, Ada Hegerberg e Catarina Macario e anche se Alexia Putellas ha subito accorciato, il Lione ha trionfato.

Dove si è vinta e persa la finale di Women's Champions League secondo i giocatori/allenatori?

Sonis Bompastor UEFA via Getty Images

Sonia Bompastor, Lyon coach: "Il mio discorso alla squadra è stato semplice. Questa è la partita più bella nella competizione più bella che si possa sognare di giocare. Stiamo scrivendo la storia".

Amandine Henry, Visa Player of the Match: "Ho visto lo spazio per tirare e ci ho provato, ho visto esattamente dove andava, fino all'incrocio, e poi ho esultato! Adoro queste partite, mi arriva al cuore, amo questo genere di partite. Ho delle compagne fantastiche, rendono tutto più facile".

Jonatan Giráldez, Barcelona coach: "Sapevamo che ci avrebbero messo sotto pressione. Il primo gol ci ha messo in difficoltà, per un po' non siamo riusciti a controllare il loro gioco. Ci congratuliamo, sono una grande squadra",

Ecco l'analisi dei nostri report sulla finale di Women's Champions League:

Paul Saffer, match reporter UEFA.com: Una finale da mettere tra le migliori: Wolfsburg - Tyresö 4-3 nel 2014 e il ritorno Francoforte - Umeå 3-2 del 2008. Henry ha fatto una stagione al meglio, Selma Bacha è stata ottima nel ruolo di terzino sinistro, Hegerberg ha fatto cose da Hegerberg e Renard ha alzato questo trofeo ancora una volta.

Ada Hegerberg was Barcelona's final nemesis again SPORTSFILE

Alexandra Jonsson, reporter Barcelona: Il Barcellona è arrivato a questa finale da favorita. Sono stati inarrestabili per tutta la stagione, vincendo ogni singola partita del campionato e tutte tranne una prima di stasera. Forse è stata anche la loro caduta in questa finale. Contro un'ottima squadra, il Barcellona è stato colto completamente alla sprovvista. Sono abituati a essere sempre con la palla e a riprenderla rapidamente una volta che la perdono. Qui, tuttavia, è successo l'opposto. In attacco Jennifer Hermoso non è riuscita a sfruttare le occasioni create dal Barcellona, ma la partita è stata persa in difesa. Forse il lato positivo di questo sarà che li aiuterà a migliorare ancora.

Vanessa Tomaszewski, reporter Lyon: Il Lyon ha messo gli avversari sotto pressione fin dall'inizio, segnando tre gol in mezz'ora e demoralizzando gli avversari. Questa partita è stata anche un bel duello tra Henry e Putellas, ma ha anche sottolineato le qualità di Bacha, che si è rivelata ancora una volta decisiva in una stagione in cui ha ottenuto nove assist in questa competizione. Il Lione ha fatto ancora più storia.