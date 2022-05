Finale di Women's Champions League, Barcelona - Lyon: storia della partita

Le campionesse in carica del Barcellona provano a difendere il titolo in UEFA Women's Champions League contro il Lione, che con sette trionfi è la squadra di maggior successo nella storia del torneo.

• Il Barcellona è approdato in finale per la terza volta in quattro stagioni grazie a un 5-3 complessivo in semifinale contro il Wolfsburg. La sconfitta esterna per 2-0 al ritorno (30 aprile) ha interrotto una striscia di 45 vittorie consecutive, ma la squadra si è qualificata grazie al 5-1 casalingo di otto giorni prima all'andata.

• Il Lione è diventato la prima squadra femminile a raggiungere 10 finali UEFA per club grazie a un 5-3 complessivo in semifinale contro il Paris Saint-Germain. Ada Hegerberg (14') e Wendie Renard (83') hanno segnato al ritorno a Parigi (30 aprile), mentre un rigore di Renard al 23' e la doppietta di Catarina Macario hanno suggellato una vittoria per 3-2 in rimonta all'andata.

• Il Lione già perso a Torino già in questa stagione, subendo un 2-1 contro la Juventus all'andata dei quarti di finale il 23 marzo, nonostante il gol del vantaggio di Catarina Macario all'8'. Dopo l'espulsione di Ellie Carpenter dell'OL nel secondo tempo, la Juve ha segnato nel finale con Cristiana Girelli (71') e la subentrata Agnese Bonfantini (83').

Barcelona - Lyon: i precedenti

• Il Lione ha vinto tutte e tre le partite precedenti contro il Barcellona, sempre nella fase a eliminazione diretta della competizione.

• Le squadre hanno giocato la finale del 2019 a Budapest. Con un gol di Dzsenifer Marozsán e una tripletta di Aga Hegerberg in 16 minuti, il Lione ha chiuso il primo tempo sul 4-0. All'89', la subentrata Asisat Oshoala ha segnato il gol della bandiera per il Barcellona di Lluís Cortés, prima squadra spagnola a raggiungere la finale.

• Il Lione ha battuto il Barcellona con un 3-1 complessivo ai quarti di finale del 2017/18 (2-1 c, 1-0 t). La formazione francese ha vinto grazie ai gol di Marozsán (44') e Hegerberg (80'), con momentaneo pareggio di Patricia Guijarro al 72', mentre Eugénie Le Sommer (62') ha segnato l'unico gol della gara di ritorno in Spagna.

• Il Barcellona ha vinto la sua prima UEFA Women's Champions League nel 2021 battendo il Chelsea per 4-0 a Göteborg. Dopo un autogol di Melanie Leupolz al 1', la formazione spagnola ha dilagato con Alexia Putellas (14' rig.), Aitana Bonmatí (21') e Caroline Graham Hansen (36').

• Les Lyonnaises hanno vinto le ultime cinque finali disputate nonché sette delle ultime otto finali di UEFA Women's Champions League.

• Quella del 2016 vinta dall'OL contro il Wolfsburg a Reggio Emilia è stata l'unica finale di UEFA Women's Champions League giocata in Italia.

Finali precedenti del Barcellona (1V S1)

2021: 4-0 contro Chelsea (Göteborg)

2019: 1-4 contro Lione (Budapest)

Finali precedenti del Lione (V7 S2)

2020: 3-1 contro Wolfsburg (San Sebastián)

2019: 4-1 contro Barcellona (Budapest)

2018: 4-1 dts contro Wolfsburg (Kiev)

2017: 0-0 dts, 7-6 dcr contro Paris Saint-Germain (Cardiff)

2016: 1-1 dts, 4-3 dcr contro Wolfsburg (Reggio Emilia)

2013: 0-1 contro Wolfsburg (Londra)

2012: 2-0 contro Frankfurt (Monaco di Baviera)

2011: 2-0 contro Turbine Potsdam (Londra)

2010: 0-0 dts, 6-7 dcr contro Turbine Potsdam (Getafe)

Il cammino del Barcellona verso la finale di Women's Champions League

Osservate speciali: Barcellona

Aitana Bonmatí

• La 24enne è stata votata Player of the Match della scorsa finale e ha segnato il terzo gol nella vittoria per 4-0 sul Chelsea.

• La trequartista ha segnato quattro gol in questa Women's Champions League, stabilendo il suo primato in carriera.

• Bonmatí ha firmato il 2-1 contro l'Atlético de Madrid in campionato il 15 maggio: è stato il suo 17esimo gol, che le ha permesso di superare il primato personale di 15 della scorsa stagione.

• La nazionale spagnola ha segnato sei gol nelle ultime sei presenze con il Barça. Tra questi ci sono i tre messi a segno nel 6-1 sul Rayo Vallecano dell'8 maggio, prima tripletta con la prima squadra.

Capocannoniere: guarda tutti gol di Alexia Putellas

Alexia Putellas

• Il capitano del Barcellona, 28 anni, ha vinto la scorsa finale contro il Chelsea trasformando un rigore e servendo un assist.

• Putellas è la migliore marcatrice di questa edizione con 10 gol insieme a Tabea Wassmuth del Wolfsburg.

• UEFA Women's Player of the Year 2020/21, Putellas ambisce a diventare la prima giocatrice a segnale 11 gol in un'edizione del torneo dopo Hegerberg del Lione nel 2017/18 (15).

• La nazionale spagnola è la miglior marcatrice stagionale del Barcellona con 32 gol e ha superato il primato personale di 26 della scorsa stagione.

Melania Serrano

• Il 13 maggio, la 32enne giocatrice ha annunciato che si ritirerà a fine stagione.

• Il difensore ha giocato più partite di tutte con il Barça: entrando dalla panchina nella vittoria contro l'Atlético del 15 maggio, ha collezionato la sua 517esima presenza.

• Serrano ha iniziato dalla panchina entrambe le finali precedenti delle blaugrana, entrando negli ultimi minuti l'anno scorso contro il Chelsea.

• L'ex nazionale spagnola è arrivata al Barcellona nel 2003 e ha esordito in prima squadra un anno dopo, a soli 14 anni.

Il cammino del Lyon in finale di Women's Champions League

Selma Bacha

• La giocatrice, 21 anni, ha servito il cross per entrambi i gol del Lione nella semifinale di ritorno vinta 2-1 a Parigi.

• Bacha ha effettuato otto assist in questa edizione, superando qualsiasi altra giocatrice.

• Il difensore è entrato negli ultimi minuti della finale del 2019 contro il Barcellona, rimanendo in panchina l'anno successivo contro il Wolfsburg.

• La nazionale francese ha vinto tre UEFA Women's Champions League, a partire da quella del 2018 contro il Wolfsburg.

I gol di Hegerberg in questa edizione

Ada Hegerberg

• La 26enne ha segnato quattro dei sette gol del Lione contro il Barcellona ed è la miglior marcatrice di questa partita.

• Hegerberg è diventata la seconda giocatrice dopo Inka Grings del Duisburg a segnare una tripletta in finale di UEFA Women's Champions League (contro il Barça nel 2019) ed è stata votata Player of the Match.

• L'attaccante ha segnato cinque gol nella finale della competizione ed è superata solo da Marta (sei) e Conny Pohlers (otto).

• Capocannoniere assoluta della UEFA Women's Champions League con 58 gol, Hegerberg ne ha realizzate 17 nelle ultime 14 presenze nella competizione.

Wendi Renard

• La 31enne ha segnato in entrambe le semifinali contro il Paris e ha festeggiato la 100esima presenza in UEFA Women's Champions League trasformando un rigore all'andata.

• Renard è una delle tre giocatrici che hanno vinto tutte e sette le UEFA Women's Champions League con il Lione insieme a Sarah Bouhaddi ed Eugénie Le Sommer.

• Il difensore centrale ha aperto le marcature nella vittoriosa finale del 2011 contro il Potsdam, primo titolo del Lione.

• Nove degli 11 gol realizzati dalla francese tra club e nazionale in questa stagione sono arrivati nel 2022.

Preparati per la finale di Women's Champions League

Statistiche

• La sconfitta contro il Wolfsburg nella semifinale di ritorno ha interrotto una striscia di 11 vittorie consecutive del Barcellona in UEFA Women's Champions League.

• Il Barcellona non perde due partite consecutive in UEFA Women's Champions League dal 2018, quando ha subito due sconfitte contro il Lione e una contro il BIIK Kazygurt.

• Il Barcellona ha perso solo tre delle ultime 25 partite europee (V21 P1).

• Il Barcellona ha vinto solo una partita su nove contro squadre francesi in UEFA Women's Champions League (P2 S6), 2-1 contro il Paris nelle semifinali 2020/21, interrompendo una striscia di otto gare senza vittorie.

• Il Barcellona ha vinto due partite su due di UEFA Women's Champions League in Italia: contro la Juventus ai sedicesimi del 2019/20 allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria (2-0) e il Manchester City allo Stadio Brianteo di Monza ai quarti del 2020/21 (3-0).

• Il Barcellona non ha segnato solo in due delle ultime 34 partite di UEFA Women's Champions League, entrambe contro il Wolfsburg.

• Il Barcellona è la squadra più prolifica di questa Women's Champions League con 37 gol in 10 partite.

• Con 284 tiri, il Barcellona è la squadra che ha concluso di più a rete in UEFA Women's Champions League 2021/22, staccando il Paris di ben 111 lunghezze.

• Il Barcellona ha segnato 147 gol in UEFA Women's Champions League e può diventare il decimo club a tagliare il traguardo delle 150 reti nella competizione.

• Il Lione è alla decima presenza in finale, quattro in più dell'FFC Frankfurt. L'OL punta a vincere l'ottavo titolo; il Francoforte ha trionfato quattro volte.

• Il Lione ha perso solo tre delle ultime 44 partite di UEFA Women's Champions League (V38 P3).

• Il Lione non ha mai pareggiato nelle ultime 25 partite di UEFA Women's Champions League (V23 S3) dopo l'1-1 in casa del Chelsea nella semifinale di ritorno ad aprile 2019.

• Il Lione non ha segnato solo in una delle ultime 36 partite europee.