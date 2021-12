Sorteggio quarti di finale Women's Champions League: Madrid-Barcelona, Juventus-Lyon, Bayern-Paris, Arsenal-Wolfsburg

Il sorteggio dei quarti di finale di UEFA Women's Champons League ha decretato la sfida tra il Barcellona campione in carica e il Real Madrid.

La Juventus dovrà invece vedersela con il Lione, sette volte vincitore del torneo, mentre l'Arsenal affronterà le ex campionesse del Wolfsburg e il Bayern München incontrerà il Paris Saint-Germain. Si è svolto anche il sorteggio delle semifinali, con una potenziale sfida tra Lione e Paris.

Il tabellone completo Quarti di finale 22 e 30 marzo

Bayern München - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Barcelona 23 e 31 marzo

Juventus - Lyon

Arsenal - Wolfsburg Semifinali (23/24 aprile e 30 aprile/1 maggio) 1: Real Madrid / Barcelona - Arsenal / Wolfsburg

2: Juventus / Lyon - Bayern München / Paris Saint-Germain Finale (Juventus Stadium, Turin) Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

Le otto squadre hanno superato la fase a gironi, che è stata disputata per la prima volta tra ottobre e dicembre e ha visto l'eliminazione del Chelsea, vicecampione della scorsa edizione.

La cosiddetta regola dei gol in trasferta è stata abolita; pertanto, tutti i quarti di finale o le semifinali ancora in parità dopo 180 minuti proseguiranno ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta. In caso di ulteriore parità dopo i 30 minuti supplementari si procederà ai calci di rigore.