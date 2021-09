Sorteggio della fase a gironi di UEFA Women's Champions League

Si è svolto il sorteggio della prima fase a gironi di UEFA Women's Champions League, al via il 5 e il 6 ottobre.

In tutti e quattro i gironi assisteremo a grandi sfide, come quella tra Barcellona e Arsenal o tra Wolfsburg e Chelsea. Le prime due classificate di ogni girone si qualificano per la fase a eliminazione diretta in primavera.

Le squadre della fase a gironi di Women's Champions League

Sorteggio completo della fase a gironi

Gruppo A: Chelsea (ENG), Wolfsburg (GER), Juventus (ITA), Servette (SUI)



Gruppo B: Paris Saint-Germain (FRA), Breidablik (ISL), Real Madrid (ESP), WFC Kharkiv (UKR)



Gruppo C: Barcelona (ESP, campione in carica), Arsenal (ENG), Hoffenheim (GER), HB Køge (DEN)



Gruppo: Bayern München (GER), Lyon (FRA), Häcken (SWE), Benfica (POR)

Tutte le partite inizieranno alle 18:45 CET o alle 21:00 CET.

Calendario fase a gironi Prima giornata: 5/6 ottobre

Seconda giornata: 13/14 ottobre

Terza giornata: 9/10 novembre

Quarta giornata: 17/18 novembre

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

Statistiche

Gruppo A

Il Chelsea affronta il Wolfsburg per la quinta volta in sette stagioni. Il Wolfsburg ha eliminato il Chelsea agli ottavi del 2015/16, ai sedicesimi del 2016/17 e in semifinale nel 2017/18, ma le Blues – che hanno acquistato Pernille Harder dalla formazione tedesca – si sono imposte ai quarti la scorsa stagione giocando entrambe le partite a Budapest.

La Juventus avrà una motivazione in più, perché la finale di maggio 2022 si disputerà a Torino.

Il Servette non è mai stato tra le 16 migliori squadre con qualsiasi format.

Gruppo B

Il Paris ha eliminato il Breidablik con un 7-1 complessivo ai sedicesimi del 2019/20.

Il Breidablik è il primo club islandese a prendere parte alla fase a gironi di una competizione UEFA con gare di andata e ritorno.

Il Real Madrid ha raggiunto la fase a gironi all'esordio con una vittoria contro il Manchester City.

Il Kharkiv è tra le 16 migliori squadre per la prima volta con qualsiasi format.

Gruppo C

Nella sua prima sfida assoluta in Europa, il Barcellona ha perso 3-0 in casa e 4-0 contro l'Arsenal ai sedicesimi del 2012/13.

Hoffenheim e HB Køge esordiscono in Europa.

Highlights quarti di finale 2020: Lyon - Bayern 2-1

Gruppo D

Dopo cinque successi di fila il Lione è stato detronizzato la scorsa stagione, ma detiene ancora il record di sette successi nella competizione.

Il Lyon ha battuto il Bayern 2-1 ai quarti di finale in gara unica a Bilbao ad agosto 2020.

Il Bayern è arrivato in semifinale la scorsa stagione; l'Häcken (ex Göteborg) è un'altra squadra che ha già partecipato ai quarti.

Il Benfica è la prima squadra portoghese che si piazza tra le migliori 16 in una competizione UEFA per club.

Come funziona la fase a gironi?

Ogni squadra affronterà le avversarie del girone in casa e in trasferta. Le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, che verranno sorteggiati il 20 dicembre e si disputeranno marzo,