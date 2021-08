Alexia Putellas eletta Centrocampista della Stagione della UEFA Women's Champions League 2020/21

Alexia Putellas è stata eletta Centrocampista della Stagione della UEFA Women's Champions League 2020/21 nella cerimonia di assegnazione dei premi UEFA a Istanbul.

Putellas è stata la trascinatrice del Barcellona a centrocampo, vincendo la UEFA Women’s Champions League da capitano e dimostrando anche un'ottima intesa in fase offensiva con Martens. Ha trasformato il rigore del 2-0 per il Barça in finale. È stata anche nominata nella Squadra della Stagione per la seconda volta in tre anni.

Putellas era arrivata settima nella votazione per l'edizione inaugurale di questo premio la scorsa stagione, che è stata vinta da Dzsenifer Marozsán, piazzatasi decima quest'anno. Alexia ha superato di poco la compagna del Barcellona Aitana Bonmatí, mentre Ji So-yun del Chelsea è arrivata terza.

I voti di Centrocampista della stagione

1 Alexia Putellas (Barcelona) – 78 punti

2 Aitana Bonmatí (Barcelona) – 65 punti

3 Ji So-yun (Chelsea) – 15 punti

4 Sam Mewis (Manchester City) – 14 punti

5 Sara Däbritz (Paris Saint-Germain) – 12 punti

6 Patri Guijarro (Barcelona) – 11 punti

= Sophie Ingle (Chelsea) – 11 punti

8 Kheira Hamraoui (Barcelona) – 9 punti

9 Grace Geyoro (Paris Saint-Germain) – 7 punti

10 Dzsenifer Marozsán (Lyon) – 6 punti

I club elencati sono quelli per cui le giocatrici sono scese in campo durante la UEFA Women's Champions League 2020/21 (escluso, quindi, come sostituto non utilizzato).

Putellas in numeri nel 2020/21

Presenze: 6

Minuti: 483

Gol: 1

Assist: 5

Albo d'oro

2020/21 – Alexia Putellas (Barcelona)

2019/20 ─ Dzsenifer Marozsán (Lyon)

Come funziona il premio

Le tre finaliste sono state scelte da una giuria composta dagli allenatori dei club che hanno partecipato agli ottavi di finale della UEFA Women’s Champions League 2020/21 e 20 giornalisti specializzati nel calcio femminile e selezionati dal gruppo ESM. I membri della giuria. hanno scelto tre calciatrici per ogni ruolo, assegnando cinque punti alla prima, tre alla seconda e uno alla terza. Agli allenatori non è stato permesso di votare calciatrici della propria squadra.