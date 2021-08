Sandra Paños nominata Portiere della Stagione per la Women's Champions League 2020/21

Sandra Paños del Barcellona è stata nominata Portiere della Stagione per la UEFA Women's Champions League 2020/21 durante la cerimonia di consegna dei premi UEFA a Istanbul.

Paños ha difeso i pali del Barcellona che per la prima volta ha vinto la Women's Champions League battendo 4-0 il Chelsea nella finale di Göteborg. La 28enne portiere spagnola la passata stagione era arrivata terza nell'edizione inaugurale del premio, ma questa volta ha preceduto di pochi punti Christian Endler, seconda per il secondo anno consecutivo prima di lasciare il Paris Saint-Germain per passare al Lyon. Ann-Katrin Berger del Chelsea è arrivata terza dopo il primo posto della passata edizione; Sarah Bouhaddi si è piazzata al quinto posto.

Portiere della Stagione: classifica e voti

1 Sandra Paños (Barcellona) – 95 punti

2 Christiane Endler (Paris Saint-Germain) – 90 punti

3 Ann-Katrin Berger (Chelsea) – 60 punti

4 Ellie Roebuck (Manchester City) – 8 punti

5 Sarah Bouhaddi (Lyon) – 4 punti

6 Katarzyna Kiedrzynek (Wolfsburg) – 3 punti

7 Pauline Peyraud-Magnin (Atlético) – 1 point

I club elencati sono quelli per cui le giocatrici sono scese in campo durante la UEFA Women's Champions League 2020/21 (cioè non includendo quelli dove sono rimasti in panchina).

Gli highlights della finale 2021: Chelsea - Barcellona 0-4

Il 2020/21 di Paños in numeri

Presenze: 7

Minuti: 450

Clean sheet: 3

Gol subiti: 2

Albo d'oro

2020/21 – Sandra Paños (Barcellona)

2019/20 ─ Sarah Bouhaddi (Lyon)

Come funziona il premio

Le tre finaliste sono state scelte da una giuria composta dagli allenatori dei club che hanno partecipato agli ottavi di finale della UEFA Women’s Champions League 2020/21 e 20 giornalisti specializzati nel calcio femminile e selezionati dal gruppo ESM. I membri della giuria. hanno scelto tre calciatrici per ogni ruolo, assegnando cinque punti alla prima, tre alla seconda e uno alla terza. Agli allenatori non è stato permesso di votare calciatrici della propria squadra.