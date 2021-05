Trionfo Barcellona: riepilogo Women's Champions League 2020/21

Il Barcellona ha battuto il Chelsea 4-0 vincendo il suo primo titolo

Il Barcellona è l'ottava squadra diversa a vincere in 20 stagioni

La prima vincitrice della Spagna raggiunge club di Inghilterra, Francia, Germania, Svezia

Il Chelsea ha giocato la sua prima finale

Il dominio quinquennale del Lione si è fermato ai quarti di finale

Risultati turno per turno

Domenica 16 maggio:

Chelsea - Barcellona 0-4 (Gamla Ullevi, Göteborg)

Squadre uscite in semifinale: Bayern München, Paris Saint-Germain

Squadre uscite ai quarti: Lione (detentori), Manchester City, Rosengård, Wolfsburg

Jenni Hermoso ha chiuso al primo posto della classifica marcatori con Fran Kirby Getty Images

6 Jenni Hermoso (Barcellona)

6 Fran Kirby (Chelsea)

5 Lieke Martens (Barcellona)

5 Sam Mewis (Manchester City)



Record



Il Barcellona è la prima squadra spagnola a vincere dopo le vittorie di club inglesi, francesi, tedeschi e svedesi.

La nigeriana Asisat Oshoala è la prima calciatrice africana a vincere la competizione.

Ji So-Yun del Chelsea è stata la prima calciatrice della Corea del Sud a giocare una finale.

Il regno quinquennale del Lione è stato interrotto dal Paris ai quarti di finale; con quella sconfitta si è fermata la striscia da record di 31 partite senza sconfitte iniziata nel ritorno della semifinale del 2016/17.

Il Lione è diventata la prima squadra a segnare 400 gol nella competizione (adesso è a 405, mentre al secondo posto c'è l'Arsenal con 242).

Brøndby, KÍ Klaksvík, SFK 2000 Sarajevo sono tutte a 18 partecipazioni (record) su 20. Brøndby e Sarajevo hanno preso parte a 18 edizioni di fila.

Wendie Renard ha raggiunto le 93 presenze (record); il suo totale di 71 vittorie è di 17 in più del Frankfurt, ovvero il club al secondo posto dietro il Lione nel ranking.

Albo d'Oro

UEFA Women's Champions League

2020/21: Chelsea (ENG) - Barcellona (ESP) 0-4: Göteborg

2019/20: Wolfsburg (GER) - Lione (FRA) 1-3: San Sebastián

2018/19: Lione (FRA) - Barcellona (ESP) 4-1: Budapest

2017/18: Wolfsburg (GER) - Lione (FRA) 1-4 dts: Kiev

2016/17: Lione (FRA) 0-0 dts, 7-6 dcr Paris Saint-Germain (FRA): Cardiff

2015/16: Wolfsburg (GER) 1-1 dts, 3-4 dcr Lione (FRA): Reggio Emilia

2014/15: FFC Frankfurt (GER) - Paris Saint-Germain (FRA) 2-1: Berlino

2013/14: Tyresö (SWE) - Wolfsburg (GER) 3-4: Lisbona

2012/13: Wolfsburg (GER) - Lione (FRA) 1-0: Londra

2011/12: Lione (FRA) - FFC Frankfurt (GER) 2-0: Monaco di Baviera

2010/11: Lione (FRA) - Turbine Potsdam (GER) 2-0: Londra

2009/10: Lione (FRA) 0-0 dts, 6-7 dcr Turbine Potsdam (GER): Getafe

UEFA Women's Cup

2008/09: Zvezda-2005 (RUS) - Duisburg (GER) 1-7 tot.

2007/08: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 3-4 tot.

2006/07: Umeå (SWE) - Arsenal (ENG) 0-1 tot.

2005/06: Turbine Potsdam (GER) 2-7 tot. FFC Frankfurt (GER)

2004/05: Djurgården (SWE) 1-5 tot. Turbine Potsdam (GER)

2003/04: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 8-0 tot. 

2002/03: Umeå (SWE) - Fortuna Hjørring (DEN) 7-1 tot. 

2001/02: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 0-2: Francoforte



Più vittorie

Per club

Lione (FRA) 7

FFC Frankfurt (GER) 4

Turbine Potsdam (GER), Umeå (SWE), Wolfsburg (GER) 2

Arsenal (ENG), Barcellona (ESP), Duisburg (GER) 1

Per nazione

Germania 9Francia 7

Svezia 2

Inghilterra, Spagna 1



Più presenze in finale

Per club

Lione (FRA) 9

FFC Frankfurt (GER) 6

Umeå (SWE), Wolfsburg (GER) 5

Turbine Potsdam (GER) 4

Barcellona (ESP), Paris Saint-Germain (FRA) 2

Arsenal (ENG), Chelsea (ENG), Djurgården (SWE), Duisburg (GER), Fortuna Hjørring (DEN), Tyresö (SWE), Zvezda-2005 (RUS) 1

Per nazione

Germania 16

Francia 11

Svezia 7

Inghilterra, Spagna 2

Danimarca, Russia 1



(la finale del 2006 conta come due presenze per la Germania, quella del 2017 come due per la Francia)