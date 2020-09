Calciatrice dell'Anno UEFA: Bronze, Harder, Renard

Lucy Bronze, Pernille Harder e Wendie Renard sono le tre finaliste del premio UEFA di Calciatrice dell'Anno per il 2019/20.

La vincitrice verrà proclamata – insieme al Calciatore dell'Anno, all'Allenatore dell'Anno per il calcio maschile e femminile, e ai vincitori dei premi per ruolo della UEFA Champions League e UEFA Women's Champions League – durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi 2020/21 della UEFA Champions League che si terrà a Nyon, giovedì 1° ottobre. Il Giocatore della Stagione di UEFA Europa League verrà invece annunciato il giorno dopo.

Bronze, terzino destro dell'Inghilterra, ha vinto l'edizione 2018/19 e ad agosto si è aggiudicata la terza UEFA Women's Champions League consecutiva col Lione prima di tornare al Manchester City, squadra che aveva lasciato nel 2017 per il club francese.

Anche Harder, attaccante della Danimarca e vincitrice del premio 2017/18, si è trasferita questo mese in Inghilterra al Chelsea dal Wolfsburg che ad agosto ha condotto in finale grazie ai suoi nove gol, di cui quattro nei quarti contro il Glasgow City.

Renard, difensore della Francia, è stata ancora una volta un pilastro imprescindibile del Lione. La francese ha giocato tutte le nove finali in 11 stagioni e ha vinto sette titoli, di cui cinque consecutivi compreso quest'ultimo. Il capitano dell'OL ha inoltre segnato cinque gol, tra cui spicca quello decisivo in semifinale contro il Paris Saint-Germain.



Come sono state scelte le calciatrici

Il riconoscimento UEFA di Calciatrice dell'Anno premia le migliori calciatrici, indipendentemente dalla nazionalità, che hanno giocato per un club di una federazione UEFA durante la passata stagione. Le calciatrici sono giudicate per le loro prestazioni in tutte le competizioni con club e nazionale.

Le tre finaliste sono state scelte da una giuria composta dagli allenatori degli otto club che hanno partecipato alla fase finale della UEFA Women's Champions League 2019/20 insieme a venti giornalisti specializzati in calcio femminile scelti dall'ESM.

In passato hanno vinto Nadine Angerer (2013), Nadine Kessler (2014), Célia Šašić (2015), Hegerberg (2016), Lieke Martens (2017), Pernille Harder (2018) e Lucy Bronze (2019).

Il resto della top ten



4° Vivianne Miedema (Arsenal) – 26 voti

5° Delphine Cascarino (Lione) – 24 voti

6° Eugénie Le Sommer (Lione) – 13 voti

7° Ada Hegerberg (Lione) – 11 voti

= Amel Majri (Lione) – 11 voti

9° Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain) – 8 voti

10° Dzsenifer Marozsán (Lione) – 7 voti