Confermate le partecipanti alla Women's Champions League

Saranno 62 le squadre, provenienti da 50 paesi diversi, a prendere parte all'edizione 2020/21 della UEFA Women's Champions League, di cui 40 protagoniste del sorteggio per il primo turno di qualificazione in programma il 22 ottobre alle 12:00 CET.

Il cammino verso Göteborg

• Il Lione campione in carica, le prime due classificate in campionato dei paesi ai primi dieci posti nel ranking (un elenco che include anche il Lione) e le vincitrici del campionato dell'11esimo e 12esimo paese nel ranking (Norvegia e Kazakistan) secondo i coefficienti per federazione accedono direttamente ai sedicesimi di finale, come confermato nella lista di accesso.

• Le altre 40 partecipanti (le seconde classificate in Norvegia e Kazakistan e le squadre campioni delle altre 38 federazioni) disputano il primo turno di qualificazione il 3/4 novembre e il secondo turno di qualificazione il 18/19 novembre, per ottenere gli ultimi dieci posti disponibili accanto alle 22 squadre qualificate di diritto ai sedicesimi di finale.

• I due turni di qualificazione si disputeranno in gara singola; dai sedicesimi di finale in avanti la competizione proseguirà con doppi confronti ad eliminazione diretta in casa e in trasferta fino alla finale del 16 maggio a Göteborg.

Sorteggio primo turno di qualificazione: 12:00 CET, 22 ottobre, Nyon

Primo turno di qualificazione: 3/4 novembre 2020

Sorteggio secondo turno di qualificazione: 12:00 CET, 6 novembre, Nyon

Secondo turno di qualificazione: 18/19 novembre 2020

Sorteggio sedicesimi di finale: 12:00 CET, 24 novembre, Nyon

Ottavi di finale: 8/9 e 15/16 dicembre 2020

Sorteggio ottavi di finale: 18 dicembre

Ottavi di finale: 3/4 e 10/11 marzo 2021

Sorteggio quarti di finali e semifinali: 12 marzo 2021

Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile 2021

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio 2021

Finale: 16 maggio 2021 (Gamla Ullevi, Göteborg)

Le contendenti

• Esordienti ai sedicesimi di finale: SV Eindhoven, Servette



• Esordienti nelle qualificazioni: ALG Sport Kulübü, Benfica, CSKA Moskva, Hapoel Nir Ramat HaSharon, Kamenica Sasa, Lanchkhuti, Okzhetpes, Racing FC Union, Vålerenga

• Il Lione campione in carica è diventato il primo club a vincere sette titoli, di cui cinque consecutivi, la scorsa stagione

• L'unica altra squadra già vincitrice del torneo che partecipa alla competizione è il Wolfsburg, finalista della passata edizione. Anche Barcellona, Fortuna Hjørring e Paris Saint-Germain sono ex finaliste.

Accesso diretto ai sedicesimi di finale

1 Lyon (FRA, holders) 145.680

2 Wolfsburg (GER) 114.090

3 Barcelona (ESP) 102.140

4 Paris Saint-Germain (FRA) 98.680

5 Bayern München (GER) 78.090

6 Manchester City (ENG) 69.645

7 Slavia Praha (CZE) 65.365

8 Chelsea (ENG) 63.645

9 Rosengård (SWE) 59.015

10 Atlético Madrid (ESP) 47.140

11 Fortuna Hjørring (DEN) 46.385

12 Brøndby (DEN) 45.385

13 LSK Kvinner (NOR) 44.075

14 BIIK-Kazygurt (KAZ) 38.570

15 Zürich (SUI) 34.920

16 Sparta Praha (CZE) 31.365

17 Fiorentina (ITA) 29.065

18 Ajax (NED) 23.890

19 Göteborg (SWE) 20.015

20 Juventus (ITA) 17.065

21 PSV Eindhoven (NED) 10.890

22 Servette (SUI) 7.920

Primo turno di qualificazione

1 Glasgow City (SCO) 36.590

2 FC Minsk (BLR) 25.270

3 St. Pölten (AUT) 23.950

4 ŽFK Spartak (SRB) 20.615

5 Gintra Universitetas (LTU) 19.285

6 Apollon LFC (CYP) 16.280

7 SFK 2000 Sarajevo (BIH) 15.960

8 Universitatea Olimpia Cluj (ROU) 14.630

9 PAOK (GRE) 10.635

10 Anderlecht (BEL) 10.125

11 Okzhetpes (KAZ) 9.570

12 Ferencváros (HUN) 9.470

13 Vllaznia (ALB) 9.310

14 Vålerenga (NOR) 9.075

15 Valur (ISL) 8.580

16 Górnik Łęczna (POL) 8.285

17 CSKA Moskva (RUS) 7.425

18 Pomurje Beltinci (SVN) 6.980

19 NSA Sofia (BUL) 5.985

20 WFC-2 Kharkiv (UKR) 4.800

21 Mitrovica (KOS) 4.320

22 Slovan Bratislava (SVK) 4.320

23 Breznica Pljevlja (MNE) 3.990

24 SL Benfica (POR) 3.960

25 Hapoel Nir Ramat HaSharon (ISR) 3.650

26 HJK Helsinki (FIN) 3.465

27 KÍ Klaksvík (FRO) 3.325

28 ŽNK Split (CRO) 3.310

29 Flora Tallinn (EST) 2.485

30 Peamount United (IRL) 2.475

31 ALG Sport Kulübü (TUR) 2.475

32 Linfield (NIR) 1.660

33 Rīgas Futbola skola (LVA) 1.330

34 Swansea City (WAL) 1.155

35 Birkirkara (MLT) 0.830

36 Agarista - SS Anenii Noi (MDA) 0.165

37 Alashkert (ARM) 0.000

38 Lanchkhuti (GEO) 0.000

39 Racing FC Union (LUX) 0.000

40 Kamenica Sasa (MKD) 0.000