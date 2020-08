Paris Saint-Germain - Lione: probabili formazioni, ultime notizie e statistiche

Dopo appena 17 giorni dalla finale di Coppa di Francia ad Auxerre, le due grandi rivali francesi, Paris Saint-Germain e Lyon, si affrontano a Bilbao in semifinale di UEFA Women's Champions League.

Il PSG è stata l'ultima squadra ad aver eliminato il Lione in questa competizione negli ottavi del 2014/15. Da allora il Lione ha vinto quattro titoli consecutivi arrivando a un totale di sei, ha battuto il Paris nella semifinale 2015/16 e nell'indimenticabile finale decisa ai rigori l'anno successivo a Cardiff.

Con 14 campionati francesi vinti consecutivamente, e dopo un'altra vittoria ottenuta ai rigori all'inizio di questo mese, il Lione è in netto vantaggio negli scontri diretti con i connazionali del PSG. Tuttavia, Griedge Mbock Bathy è indisponibile, Ada Hegerberg non ha ancora giocato e Amandine Henry sarà probabilmente assente, mentre il Paris è sembrato in gran forma domenica contro l'Arsenal: dunque, il gap tra le due squadre potrebbe essersi annullato del tutto.

Conosciamo le squadre

Paris

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Arsenal - Paris 1-2

Ranking UEFA: 4°

Questa stagione: P5 V4 P1 S0 GF16 GS2

Come sono arrivati sin qui: Braga 7-0tot. (sedicesimi), Breidablik 7-1tot. (ottavi), Arsenal 2-1 (quarti)

Ultime cinque partite: VPVVV

Capocannoniere: Marie-Antoinette Katoto (5)

Passata stagione: quarti di finale

Migliori piazzamento: finale (2014/15, 2016/17)

Lione

Ranking UEFA: 1°

Questa stagione: P5 V5 P0 S0 GF29 GS1

Come sono arrivati sin qui: Ryazan 16-0tot. (sedicesimi), Fortuna Hjørring 11-0tot. (ottavi), Bayern 2-1 (quarti)

Ultime cinque partite: VPVVV

Capocannoniere: Ada Hegerberg (9)

Passata stagione: campione

Miglior piazzamento: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Lione - Bayern 2-1

Probabili formazioni

Paris: Endler; Lawrence, Paredes, Dudek; Morroni, Diani, Däbritz, Nadim, Geyoro; Bachmann, Katoto.

Indisponibili: nessuna

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Bruun e Geyoro del Paris parlano del Lione

Lyon: Bouhaddi; Bronze, Buchanan, Renard, Majri; Gunnarsdóttir/Henry, Kumagai; Cascarino, Marozsán, Le Sommer; Parris

Indisponibili: Hegerberg (ginocchio), Mbock Bathy (tendine d'Achille), Silva (tendine d'Achille)

In dubbio: Henry (polpaccio)

Precedenti

Le due squadre si sono affrontate in finale di Coppa di Francia il 9 agosto col Lione che ha vinto 4-3 ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Il Lione ha battuto il PSG, sempre ai rigori, a settembre aggiudicandosi il primo Trophée des Championnes Féminin a Guingamp, poi il 16 novembre ha superato le parigine per 1-0 in casa in campionato con la rete di Saki Kumagai. L'ultima vittoria del Paris risale alla finale di Coppa di Francia del 2018. In 44 precedenti, il Lione ha vinto 32 volte contro le cinque del Paris; sette i pareggi.

In questa competizione il Lione ha battuto il Paris ai rigori nella finale del 2017 a Cardiff e nella semifinale dell'anno precedente, questa volta senza grosse difficoltà. Tuttavia il Paris rimane ancora oggi l'ultima squadra ad aver eliminato il Lione dalla competizione (nel 2014/15).

01/06/17 (Cardiff): Lione -Paris 0-0, 7-6rigori

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Finale 2017: Lione - Paris - guarda tutti i calci di rigore

02/05/16: Paris - Lione 0-1 (Schelin 44')

24/04/16: Lione - Paris 7-0 (Hegerberg 18' 40', Le Sommer 28' 43', Abily 45'+1', Nécib 73', Schelin 76')

12/11/14: Lione - Paris 0-1 (Alushi 80')

08/11/14: Paris - Lione 1-1 (Alushi 49'; Petit 21')

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda: Bronze e Renard per l'anteprima di Lione-Paris

Le parole degli allenatori

Olivier Echouafni, Paris: "Sarà una partita diversa dalle altre tre [giocate contro il Lione in questa stagione]. Siamo in semifinale di Champions League dopo quasi due anni di lavoro. Siamo totalmente concentrati sulla partita. Siamo determinati e vogliamo giocare bene per arrivare in finale. Conosciamo bene i nostri avversari ed è logico dire che il Lione è favorito, perché è campione in carica e cerca il quinto titolo consecutivo. Stiamo crescendo e lavoriamo per tappe. Sinceramente credo che il gruppo abbia superato una fase importante per la sua maturità".

Jean-Luc Vasseur, Lione: "Abbiamo battuto il Paris tre volte quest'anno. È questione di avere la mentalità giusta, perché è quella che fa la differenza. Dobbiamo dominare la partita, con pazienza e senza abbatterci. Ho a che fare tutti i giorni con campionesse che vogliono sempre vincere. Nikita [Parris, che ha subito una contusione ai quarti] sta bene, mentre Amandine [Henry] speriamo di recuperarla domani".

Prossima tappa

La vincente affronterà Wolfsburg o Barcelona nella finale di domenica a San Sebastián.