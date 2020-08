Tutti i risultati delle finals di Women's Champions League

La fase finale di UEFA Women's Champions League si è disputata a Bilbao e San Sebastián dal 21 al 30 agosto, con il trionfo del Lione in finale contro il Wolfsburg.

La parte finale della competizione posticipata si è svolta come torneo a eliminazione diretta a otto squadre con partite secche. Le sfide dei quarti di finale sorteggiate a novembre restano tali, mentre il sorteggio ha deciso le sedi e le date delle partite.

Quarti di finale



Venerdì 21 agosto

Glasgow City - Wolfsburg 1-9 (stadio Anoeta, San Sebastián)

Atlético Madrid - Barcellona 0-1 (stadio San Mamés, Bilbao)

Sabato 22 agosto

Arsenal - Paris Saint-Germain 1-2 (stadio Anoeta, San Sebastián)

Lione - Bayern Monaco 2-1 (stadio San Mamés, Bilbao)

Semifinali

Martedì 25 agosto

Wolfsburg - Barcellona 1-0 (stadio Anoeta, San Sebastián)

Mercoledì 26 agosto

Paris Saint-Germain - Lione 0-1 (stadio San Mamés, Bilbao)

Finale

Domenica 30 agosto

Wolfsburg - Lione 1-3 (stadio Anoeta, San Sebastián)

Registrazione giocatrici per la UEFA Women’s Champions League 2019/20

A causa della cancellazione della maggior parte dei campionati femminili nazionali, c'è stata una lunga pausa tra le stagioni 2019/2020 e 2020/21. Poiché la maggior parte dei club non è stata in grado di estendere i contratti esistenti a causa dell'ulteriore onere finanziario, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di consentire la registrazione di sei nuove giocatrici per i quarti di finale, le semifinali e la finale.

Tutte e sei le giocatrici potevano aver giocato per un altro club in un turno precedente, ma solo a un massimo di tre di queste era consentivo aver giocato per una delle altre squadre ai quarti.

Tali registrazioni aggiuntive dovevano essere completate entro la mezzanotte CET del 18 agosto 2020.