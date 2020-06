Il cammino verso Vienna: date e lista d'accesso #UWCL 2019/20

La finale di UEFA Women's Champions League 2020 si giocherà a maggio al Viola Park di Vienna, e le date della stagione e la lista d'accesso provvisoria sono state decise.

Date: il cammino verso Vienna

Sorteggio turno di qualificazione: 21 giugno 2019, Nyon

Turno di qualificazione: 7, 10 e 13 agosto 2019

Sorteggio sedicesimi di finale: 16 agosto 2019

Sedicesimi di finale: 11/12 e 25/26 settembre 2019

Sorteggio ottavi di finale: 30 settembre 2019

Ottavi di finale: 16/17 e 30/31 ottobre 2019

Sorteggio quarti e semifinali: 8 novembre 2019

Quarti di finale: 24/25 marzo e 1/2 aprile 2020

Semifinali: 25/26 aprile e 2/3 maggio 2020

Finale: 24 maggio 2020

Partecipanti

Le 12 nazioni con il coefficiente più alto nel ranking per federazioni UEFA Women's Champions League alla fine del 2017/18 avranno due partecipanti: Germania, Francia, Inghilterra, Svezia, Spagna, Danimarca, Repubblica Ceca, Italia, Svizzera, Russia, Scozia e Austia. Tutte le altre federazioni avranno una squadra, mentre anche la squadra campione in carica parteciperà se non si qualificherà tramite il proprio campionato (rendendo possibile per una nazione avere tre squadre partecipanti).

La squadra campione e un certo numero di squadre delle 12 nazioni con il miglior ranking andranno direttamente ai sedicesimi di finale, mentre le restanti partiranno dal turno di qualificazione, con il totale esatto determinato dal numero di partecipanti.

Sede: Viola Park, Vienna

Casa dei 24 volte campioni nazionali dell'Austria Wien – vincitore della Coppa delle Coppe del 1978 – il Viola Park era conosciuto in precedenza come Franz-Horr-Stadion, chiamato così in onore del Presidente della Federcalcio Viennese Franz Horr.

Questa sarà la prima finale di un torneo maggiore UEFA al Viola Park, e la prima finale di UEFA Women's Cup o UEFA Women's Champions League a Vienna. La finale 2020 sarà anche la prima finale maggiore UEFA nella capitale austriaca da quando l'Ajax ha sconfitto l'AC Milan 1-0 nella finale del 1995 di UEFA Champions League all'Ernst-Happel-Stadion.