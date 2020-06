Women's Player of the Year: le candidate

Pernille Harder, Ada Hegerberg e Amandine Henry sono le candidate al premio UEFA Women's Player of the Year 2017/18.

La vincitrice sarà annunciata a Montecarlo il 30 agosto

Vincitrici precedenti: Lieke Martens (2017), Ada Hegerberg (2016), Célia Šašić (2015), Nadine Kessler (2014), Nadine Angerer (2013)

Pernille Harder (Wolfsburg e Danimarca)

Dopo aver ceduto il premio a Martens lo scorso anno, la capitana della Danimarca ha raggiunto la finale di UEFA Women's Champions League e vinto campionato e Coppa di Germania con il Wolfsburg. Grazie alla sua versatilità in attacco, è stata capocannoniere della Frauen-Bundesliga.



Titoli 2017/18: vincitrice campionato, vincitrice Coppa di Germania, finale di UEFA Women's Champions League

Piazzamenti precedenti al premio: seconda (2017)



Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Le tre candidate

Statistiche:

Campionato

Presenze: 21

Gol: 17

UEFA Women's Champions League

Presenze: 8

Gol: 8

Assist: 6

Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA femminile

Presenze: 5

Gol: 5

Assist: 3

La vincitrice dell'edizione 2015/16 aveva eguagliato il record di 14 gol in una singola edizione della UEFA Women's Champions League, contribuendo alla conquista del torneo da parte del Lione allora. La scorsa stagione si è superata toccando quota 15 gol e regalando al club francese il terzo trionfo consecutivo. Già autrice di 250 gol in carriera a soli 23 anni - di cui 47 in 47 gare disputate la scorsa stagione con il Lione - ha prolungato fino al 2021 il contratto che la lega al club. Attualmente non gioca con la nazionale norvegese.

Titoli 2017/18: vincitrice UEFA Women's Champions League, vincitrice campionato francese, finalista Coppa di Francia

Piazzamenti precedenti al premio: prima (2016)



Statistiche:

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Hegerberg ha trionfato nel 2016

Campionato

Presenze: 20

Gol: 31

UEFA Women's Champions League

Presenze: 9

Gol: 15

Assist: 2

Amandine Henry (Portland Thorns/Lione e Francia)

Dopo aver vinto il campionato americano con i Portland Thorns a ottobre, Henry è tornata a Lione, dove aveva conquistato importanti successi dal 2007 al 2016. La centrocampista ha trionfato per la quarta volta in UEFA Women's Champions, pareggiando ai supplementari nella finale vinta 4-1 sul Wolfsburg e meritando il titolo di migliore in campo.



Titoli 2017/18: vincitrice UEFA Women's Champions League, vincitrice campionato francese, vincitrice NWSL, finale di Coppa di Francia

Piazzamenti precedenti al premio: seconda (2016, 2015)



Statistiche:

Campionato

Portland Thorns (2017)

Presenze: 23

Gol: 3



Lione (2017/18)

Presenze: 7

Gol: 3

UEFA Women's Champions League

Presenze: 5

Gol: 1

Assist: 0

Nazionale (Francia qualificata di diritto ai mondiali come nazione ospitante)

Presenze: 10

Gol: 4