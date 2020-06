Dove guardare la finale di UEFA Women's Champions League

La finale di UEFA Women's Champions League si giocherà giovedì 24 maggio a Kiev - calcio d'inizio alle 19:00 locali (18:00CET) – con i tifosi di tutto il mondo pronti a sintonizzarsi per non perdersi la sfida tra Lyon e Wolfsburg.

I tifosi dei territori nei quali non c'è copertura televisiva dell'evento, potranno seguire la partita in diretta streaming su UEFA.com e UEFA.tv.

Gli highlights invece si potranno guardare su UEFA.com e UEFA.tv a partire dalla mezzanotte CET.

Queste le emittenti ufficiali (elenco soggetto ad aggiornamento):

Europa

Belgio: Proximus

Bosnia, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo: Arena Sport

Repubblica Ceca: O2

Danimarca: Viasat

Finlandia: Viasat

Francia: Canal+, TF1

Germania: Sport1

Grecia: OTE

Ungheria: MTVA

Islanda: Vodafone#

Israele: The Sports Channel

Olanda: Ziggo Sport

Norvegia: Viasat

Polonia: Polsat

Spagna: MediaPro

Svezia: Viasat

Svizzera: SRG

Ucraina: MGU

Regno Unito: BT Sport, BBC (solo digitale)

Paesi extraeuropei

Brasile: ESPN

America Latina e Caraibi: ESPN



Sport 24 detiene i diritti per la trasmissione in volo e in nave