Wolfsburg - Lione: guida alla finale #UWCL

Wolfsburg e Lione si preparano ad affrontarsi per la terza volta in finale di UEFA Women's Champions League. L'appuntamento è per il 24 maggio a Kiev.

Le campionesse in carica del Lione hanno eliminato il Manchester City in semifinale e inseguono il quinto titolo, mentre il Wolfsburg due volte campione d'Europa torna in finale dopo aver superato il Chelsea. Quella a Kiev sarà la terza finale fra le due squadre in sei anni e riecheggia il dominio agli albori del torneo di FFC Frankfurt e Umeå, che si sono sfidate in tre delle prime sette finali di UEFA Women's Cup.

Lione e Wolfsburg, che si sono affrontate anche ai quarti della scorsa edizione, daranno sicuramente vita a una finale combattuta come quelle degli ultimi anni.

La finale: 18:00CET (19:00 ora locale), giovedì 24 maggio, stadio Valeriy Lobanovskiy Dynamo, Kiev

Statistiche principali

Wolfsburg: si appresta alla quarta finale in sei partecipazioni, la terza contro il Lione (battuto nel 2013 e vincitore tre anni dopo). Il Wolfsburg spera di diventare la terza squadra tre volte campione dopo Lione e Francoforte, ma anche di regalare alla Germania il decimo titolo in 18 anni di storia della competizione.

Lione: disputerà la sua settima finale (record, una in più del Francoforte) e può diventare la prima squadra pentacampione, oltre che la prima a vincere tre finali di seguito.

Confronti diretti in #UWCL

Quarti di finale 2017

Andata: Wolfsburg - Lione 0-2 – Abily 62', Marozsán 89'

Ritorno: Lione - Wolfsburg 0-1 (tot.: 2-1) – Hansen 82' rig.



Finale 2016 (Reggio Emilia)

Wolfsburg - Lione 1-1 (dts, 3-4 rig.) – Popp 88'; Hegerberg 12'

Finale 2013 (Londra)

Wolfsburg - Lione 1-0 – Müller 73' rig.



Giocatrici chiave

Wolfsburg

Alex Popp: la versatile attaccante tedesca ha segnato il gol del pareggio a 2' dal termine nella finale del 2016 fra le due squadre.

Pernille Harder: protagonista della volata in finale di UEFA Women's EURO 2017 con la Danimarca, è stata molto prolifica fin dal suo arrivo dal Linköping lo scorso anno.

Lione

Camille Abily: la trequartista ha preso parte ai quattro trionfi precedenti e si ritirerà quest'estate. Con 42 gol, detiene il record di marcature con un singolo club nella competizione.

Ada Hegerberg: l'attaccante ha segnato un totale di 36 gol nel torneo, entrando nella top ten a soli 22 anni. In questa stagione ha realizzato 46 reti in 26 presenze, non trovando il gol in sole quattro partite.

Cammino qualificazione

Wolfsburg

Sedicesimi: Atlético Madrid 3-0 t, 12-2 c (tot.: 15-2)

Ottavi: Fiorentina 4-0 t, 3-3 c (tot.: 7-3)

Quarti: Slavia Praha 5-0 c, 1-1 t (tot.: 6-1)

Semifinali: Chelsea 3-1 t, 2-0 c (tot.: 5-1)

Lione

Sedicesimi: Medyk Konin 5-0 t, 9-0 c (tot.: 14-0)

Ottavi: BIIK-Kazygurt 7-0 t, 9-0 c (tot.: 16-0)

Quarti: Barcelona 2-1 c, 1-0 t (tot.: 3-1)

Semifinali: Manchester City 0-0 t, 1-0 c (tot.: 1-0)

Kiev 2018

Stadio: Valeriy Lobanovskiy Dynamo

Precedenti finali di UEFA Women's Champions League (dal 2010)

2017: Lione (FRA) - Paris Saint-Germain (FRA) 0-0, 7-6 rig., Cardiff

2016: Lione (FRA) - Wolfsburg (GER) 1-1, 4-3 rig., Reggio Emilia

2015: FFC Frankfurt (GER) - Paris Saint-Germain (FRA) 2-1, Berlino

2014: Wolfsburg (GER) - Tyresö (SWE) 4-3, Lisbona

2013: Wolfsburg (GER) - Lione (FRA) 1-0, Londra

2012: Lione (FRA) - FFC Frankfurt (GER) 2-0, Monaco

2011: Lione (FRA) - Turbine Potsdam (GER) 2-0, Londra

2010: Turbine Potsdam (GER) - Lione (FRA) 0-0, 7-6 rig., Getafe