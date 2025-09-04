Gironi di qualificazione a EURO Under 21 2025-27: le ultime

La fase a gironi delle qualificazioni ai Campionati Europei UEFA Under 21 è iniziata a giugno e giunge al termine con le gare di giovedì.

Il Kazakistan ha vinto per 1-0 la prima partita del Gruppo D1 contro Andorra, che poi è stata battuta 3-0 dalla Moldavia in trasferta. Nel Gruppo C, nell'altra partita di giugno, le Isole Faroe hanno battuto 2-1 l'Estonia.

La prima tornata di gare completa per tutti e nove i gironi è attualmente in corso, con le qualificazioni che si concluderanno il 6 ottobre 2026, per lasciare spazio agli spareggi il mese successivo in vista della fase finale dell'estate 2027 in Albania e Serbia.

Le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda con i risultati migliori contro le prime cinque del proprio girone si qualificano direttamente alla fase finale raggiungendo le due nazioni ospitanti Albania e Serbia. Le altre otto seconde classificate disputano gli spareggi per determinare le rimanenti quattro qualificate alla fase finale.

Tutte le partite di qualificazione e i risultati

Gruppo A: Spagna, Romania, Finlandia, Kosovo, Cipro, San Marino

Gruppo B: Portogallo, Cechia, Bulgaria, Scozia, Azerbaijan, Gibilterra

Gruppo C: Francia, Svizzera, Islanda, Isole Faroe, Lussemburgo, Estonia

Gruppo D: Inghilterra (campioni in carica), Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Moldavia, Kazakistan, Andorra

Gruppo E: Italia, Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro, Armenia

Gruppo F: Germania, Georgia, Grecia, Irlanda del Nord, Lettonia, Malta

Gruppo G: Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia, Israele, Bosnia ed Erzegovina

Gruppo H: Ucraina, Croazia, Ungheria, Turchia, Lituania

Gruppo I: Danimarca, Belgio, Austria, Galles, Bielorussia

Guida alle squadre

L'Inghilterra ha difeso il titolo nel 2025 ed è a quattro vittorie, una in meno del record di Italia e Spagna.

Nel 2025, la Germania si è classificata seconda, con Francia e Paesi Bassi sconfitte in semifinale e Danimarca, Italia, Portogallo e Spagna che hanno raggiunto i quarti. Alla fase finale hanno partecipato anche Finlandia, Cechia, Georgia, Polonia, Romania, Slovacchia (nazione ospitante), Slovenia e Ucraina.

Date qualificazioni EURO U21 2027

Fase a gironi di qualificazione

▪ 5–10 giugno 2025

▪ 4–9 settembre 2025

▪ 9–14 ottobre 2025

▪ 13–18 novembre 2025

▪ 26–31 marzo 2026

▪ 24 settembre–6 ottobre 2026

Spareggi

▪ 9–17 novembre 2026