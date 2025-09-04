UEFA.com funziona meglio su altri browser
Gironi di qualificazione a EURO Under 21 2025-27: le ultime

giovedì 4 settembre 2025

I gironi decideranno le dieci squadre che raggiungeranno Albania e Serbia (nazioni ospitanti) nella fase finale, oltre che gli otto posti per gli spareggi.

Inizia il cammino di qualificazione dell'Italia
Inizia il cammino di qualificazione dell'Italia FIGC via Getty Images

La fase a gironi delle qualificazioni ai Campionati Europei UEFA Under 21 è iniziata a giugno e giunge al termine con le gare di giovedì.

Il Kazakistan ha vinto per 1-0 la prima partita del Gruppo D1 contro Andorra, che poi è stata battuta 3-0 dalla Moldavia in trasferta. Nel Gruppo C, nell'altra partita di giugno, le Isole Faroe hanno battuto 2-1 l'Estonia.

La prima tornata di gare completa per tutti e nove i gironi è attualmente in corso, con le qualificazioni che si concluderanno il 6 ottobre 2026, per lasciare spazio agli spareggi il mese successivo in vista della fase finale dell'estate 2027 in Albania e Serbia.

Le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda con i risultati migliori contro le prime cinque del proprio girone si qualificano direttamente alla fase finale raggiungendo le due nazioni ospitanti Albania e Serbia. Le altre otto seconde classificate disputano gli spareggi per determinare le rimanenti quattro qualificate alla fase finale.

Tutte le partite di qualificazione e i risultati

I giorni di qualificazione a EURO Under 21

Gruppo A: Spagna, Romania, Finlandia, Kosovo, Cipro, San Marino

Gruppo B: Portogallo, Cechia, Bulgaria, Scozia, Azerbaijan, Gibilterra

Gruppo C: Francia, Svizzera, Islanda, Isole Faroe, Lussemburgo, Estonia

Gruppo D: Inghilterra (campioni in carica), Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Moldavia, Kazakistan, Andorra

Gruppo E: Italia, Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro, Armenia

Gruppo F: Germania, Georgia, Grecia, Irlanda del Nord, Lettonia, Malta

Gruppo G: Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia, Israele, Bosnia ed Erzegovina

Gruppo H: Ucraina, Croazia, Ungheria, Turchia, Lituania

Gruppo I: Danimarca, Belgio, Austria, Galles, Bielorussia

Guida alle squadre

  • L'Inghilterra ha difeso il titolo nel 2025 ed è a quattro vittorie, una in meno del record di Italia e Spagna.
  • Nel 2025, la Germania si è classificata seconda, con Francia e Paesi Bassi sconfitte in semifinale e Danimarca, Italia, Portogallo e Spagna che hanno raggiunto i quarti. Alla fase finale hanno partecipato anche Finlandia, Cechia, Georgia, Polonia, Romania, Slovacchia (nazione ospitante), Slovenia e Ucraina. 

Date qualificazioni EURO U21 2027

Fase a gironi di qualificazione

5–10 giugno 2025
4–9 settembre 2025
9–14 ottobre 2025
13–18 novembre 2025
26–31 marzo 2026
24 settembre–6 ottobre 2026

Spareggi

▪ 9–17 novembre 2026

