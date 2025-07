La Squadra del Torneo di EURO Under 21 2025

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha diramato la Squadra del Torneo dei Campionati Europei UEFA Under 21 del 2025 in Slovacchia.

Nella formazione ci sono sei giocatori dei neo campioni d'Europa dell'Inghilterra, tra cui il Giocatore del Torneo Harvey Elliott. I vice campioni della Germania ne hanno invece tre, tra cui il capocannoniere (6 gol) Nick Woltemade, mentre Francia e Portogallo completano l'11 titolare con un giocatore a testa.

Portiere: James Beadle (Inghilterra)

Ha garantito calma e sicurezza alla porta dell'Inghilterra. Oltre alle grandi parate contro Cechia, Spagna e Paesi Bassi, si è fatto notare per la sua capacità di anticipare e prevenire i pericoli col suo tempismo nelle uscite sui cross.

Difensore: Tino Livramento (Inghilterra)

Terzino possente, atletico e tecnicamente dotato, ha garantito spinta all'attacco dell'Inghilterra dalla sua zona di competenza - i suoi cross hanno portato a due gol contro la Cechia - ed è stato anche uno dei leader indiscussi della squadra di Lee Carsley.

Difensore: Charlie Cresswell (Inghilterra)

Presenza imponente nel cuore della difesa inglese, si è fatto valere quando i cross sono entrati in area, effettuando alcuni salvataggi cruciali in finale. È stato anche una minaccia costante sulle palle inattive, come dimostra il gol di testa contro la Cechia.

Difensore: Bright Arrey-Mbi (Germania)

Centrale di sinistra dei vice campioni, è stato un protagonista del successo nei quarti contro l'Italia, mostrando una forza e una compostezza ammirevoli che gli sono valsi il premio di Player of the Match. È stato a suo agio anche nelle sovrapposizioni offensive e nella gestione dei contropiedi.

Difensore: Quentin Merlin (Francia)

Terzino di spinta che ha indossato la fascia di capitano per la semifinalista Francia, ha anche segnato un bel gol nei quarti di finale contro la Danimarca.

Centrocampista: Elliot Anderson (Inghilterra)

Ha dimostrato tutto il suo valore quando è entrato dalla panchina contro la Spagna prendendo subito in mano le redini del centrocampo. Instancabile e forte nei duelli fisici, è stato bravo sia in fase di copertura che in fase offensiva.

Centrocampista: Eric Martel (Germania)

Il capitano della Germania ha dominato il centrocampo grazie alla sua capacità di interrompere gli attacchi avversari e di giocare rapidamente verso i quattro davanti, oltre che di cambiare gioco per alimentare il gioco sulle fasce.

Centrocampista: James McAtee (Inghilterra)

Fondamentale per il modo di giocare dell'Inghilterra, ha occupato posizioni che consentivano di creare spazio alla squadra, collegandosi bene durante gli attacchi e facendo tagli intelligenti dietro la difesa avversaria e nell'area di rigore.

Attaccante: Harvey Elliott (Inghilterra)*

Tatticamente ha dimostrato grande consapevolezza nel trovare gli spazi per ricevere passaggi in posizioni pericolose. Ha inoltre messo a disposizione la sua immensa qualità per fare la differenza, sia contribuendo a creare gol che, cosa più importante, segnandoli. Nominato Giocatore del Torneo, ha segnato cinque gol, compresi due in semifinale e uno in finale.

Attaccante: Nick Woltemade (Germania)

Capocannoniere del torneo con sei gol, è stato il punto di riferimento dell'attacco della Germania con la sua bravura nel gioco aereo e tecnica in fase di possesso. Si è distinto per il suo gioco spalle alla porta, ma è stato anche in grado di unire i reparti portando la palla dal centrocampo all'attacco. Si è inoltre mosso bene tra le linee, entrando anche in area quando serviva.

Attaccante: Geovany Quenda (Portogallo)

L'attaccante esterno diciottenne del Portogallo ha segnato tre gol, tra cui uno dei Gol del Torneo contro la Polonia. Con la sua velocità e la sua astuzia, ha rubato la scena soprattutto negli uno contro uno e nei contropiedi.

*Giocatore del Torneo

Le analisi del Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA costituiranno la base di una relazione tecnica sul torneo, che sarà disponibile nel corso dell'anno su uefatechnicalreports.com.

Le precedenti Squadre/Rose del Torneo

2023 (squadra)

James Trafford (Inghilterra); Juan Miranda (Spagna), Levi Colwill (Inghilterra), Taylor Harwood-Bellis (Inghilterra), James Garner (Inghilterra); Rodri (Spagna), Antonio Blanco (Spagna), Curtis Jones (Inghilterra), Sergio Gómez (Spagna); Abel Ruiz (Spagna), Anthony Gordon (Inghilterra)*

2021 (rosa)

Portieri: Andrei Vlad (Romania), Marco Carnesecchi (Italia), Diogo Costa (Portogallo)

Difensori: David Raum (Germania), Diogo Queirós (Portogallo), Nico Schlotterbeck (Germania), Mads Bech Sørensen (Danimarca), Perr Schuurs (Paesi Bassi), Victor Nelsson (Danimarca). Ridle Baku (Germania), Jorge Cuenca (Spagna)

Centrocampisti: Fábio Vieira* (Portogallo), Dani de Wit (Paesi Bassi), Gonzalo Villar (Spagna), Vitinha (Portogallo), Niklas Dorsch (Germania), Denis Makarov (Russia), Arne Maier (Germania)

Attaccanti: Luka Ivanušec (Croatia), Lukas Nmecha (Germania), Jacob Bruun Larsen (Danimarca), Dany Mota (Portogallo), Javi Puado (Spagna)

2019 (squadra)

Alexander Nübel (Germania); Lukas Klostermann (Germania), Jonathan Tah (Germania), Jesús Vallejo (Spagna), Benjamin Henrichs (Germania); Fabián Ruiz* (Spagna), Mahmoud Dahoud (Germania); Dani Olmo (Spagna), Luca Waldschmidt (Germania), Dani Ceballos (Spagna); George Puşcaş (Romania)

2017 (squadra)

Julian Pollersbeck (Germania); Milan Škriniar (Slovacchia), Jeremy Toljan (Germania), Niklas Stark (Germania), Yannick Gerhardt (Germania); Maximilian Arnold (Germania), Dani Ceballos* (Spagna), Max Meyer (Germania), Saúl Ñíguez (Spagna); Marco Asensio (Spagna), Federico Bernardeschi (Italia)

2015 (squadra)

José Sá (Portogallo); Victor Lindelöf (Svezia), Filip Helander (Svezia), Jannik Vestergaard (Danimarca), Raphaël Guerreiro (Portogallo); William Carvalho (Portogallo), Oscar Lewicki (Svezia); Nathan Redmond (Inghilterra), Bernardo Silva (Portogallo), Ivan Cavaleiro (Portogallo); Kevin Volland (Germania)

2013 (rosa)

Portieri: Francesco Bardi (Italia), David de Gea (Spagna), Ørjan Nyland (Norvegia)

Difensori: Marc Bartra (Spagna), Luca Caldirola (Italia), Iñigo Martínez (Spagna), Bruno Martins Indi (Paesi Bassi), Martín Montoya (Spagna), Alberto Moreno (Spagna), Stefan Strandberg (Norvegia)

Centrocampisti: Alan Dzagoev (Russia), Lewis Holtby (Germania), Asier Illarramendi (Spagna), Isco (Spagna), Koke (Spagna), Adam Maher (Paesi Bassi), Thiago Alcántara (Spagna), Marco Verratti (Italia)

Attaccanti: Fabio Borini (Italia), Luuk De Jong (Paesi Bassi), Álvaro Morata (Spagna), Rodrigo Moreno (Spagna), Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi)

2011 (rosa)

Portieri: David de Gea (Spagna), Yann Sommer (Svizzera), Tomáš Vaclík (Cechia)

Difensori: Nicolai Boilesen (Danimarca), Ondřej Čelůstka (Cechia), Dídac Vila (Spagna), Timm Klose (Svizzera), Yaroslav Rakitskiy (Ucraina), Jonathan Rossini (Svizzera), Chris Smalling (Inghilterra), Kyle Walker (Inghilterra)

Centrocampisti: Christian Eriksen (Danimarca), Marcel Gecov (Cechia), Ander Herrera (Spagna), Javi Martínez (Spagna), Mikhail Sivakov (Bielorussia), Thiago Alcántara (Spagna)

Attaccanti: Adrián López (Spagna), Juan Mata (Spagna), Admir Mehmedi (Svizzera), Xherdan Shaqiri (Svizzera), Kolbeinn Sigthórsson (Islanda), Daniel Sturridge (Inghilterra)

*Giocatore del Torneo (introdotto nel 2017)