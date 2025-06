Inghilterra - Germania 3-2 (dts): decide Rowe, l'Inghilterra difende il titolo

L'Inghilterra vince il suo quarto Campionato Europeo UEFA Under 21 con un avvincente 3-2 allo Stadio Nazionale di Bratislava grazie a un colpo di testa di Jonathan Rowe ai tempi supplementari, dopo che la Germania era riuscita a recuperare due gol di svantaggio.

Momenti chiave 5' Elliott porta in vantaggio l'Inghilterra

25' Hutchinson raddoppia 

40' Atubolu devia sul fondo un tiro di McAtee 

45+1' Weiper accorcia su cross di Nebel 

52' La conclusione di McAtee sfiora il palo

61' Nebel pareggia per la Germania

90'+3' Un tiro deviato di Nebel colpisce la traversa

92' Rowe incorna in rete su traversone di Morton 

120'+1: Röhl colpisce la traversa

La partita in breve: alla fine la spunta l'Inghilterra

La Germania era subito andata in vantaggio nel 2-1 sull'Inghilterra alla terza giornata, ma stavolta i ruoli si invertono grazie a Harvey Elliott, che segna con freddezza dopo una parata di Noah Atubolu su Omari Hutchinson e un mancato rinvio della difesa.

Uno dei protagonisti assoluti dell'Inghilterra è James McAtee, che dopo una conclusione a lato serve un cross velenoso per Jay Stansfield, ma l'attaccante non sfrutta. Il centrocampista del Manchester City ci riprova al 25' e propizia il gol del raddoppio di Hutchinson.

La Germania è sotto di due gol per la prima volta alla fase finale e rischia di subire anche il terzo, ma Atubolu è bravo a deviare un altro tiro di McAtee sul fondo. Siamo a un punto di svolta? Forse, perché poco prima dell'intervallo i tedeschi accorciano con un colpo di testa di Nelson Weiper (già a segno nel confronto della fase a gironi).

Nella ripresa, l'Inghilterra continua a rendersi pericolosa in contropiede e McAtee conclude appena oltre il palo. La Germania, però, è molto più partecipe e trova la rete del pareggio con Paul Nebel, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo si accentra e fa partire un tiro che viene deviato alle spalle di James Beadle. Il centrocampista tedesco sfiora addirittura il gol della vittoria al 94', ma stavolta la sua conclusione deviata si infrange sulla traversa.

Il Ct inglese Carsley sostituisce Elliott e McAtee prima dei tempi supplementari. La sua scelta paga già al 2', quando Jonathan Rowe si tuffa di testa e insacca su un meraviglioso cross dell'altro subentrato Tyler Morton. La Germania cerca disperatamente il 3-3 e lo sfiora al 122' con Merlin Röhl, che però colpisce un'altra traversa. Agli inglesi non rimane che resistere e festeggiare il secondo titolo consecutivo.

La partita minuto per minuto: Inghilterra - Germania 3-2

Player of the Match: James McAtee (Inghilterra)

"James McAtee ha avuto un impatto notevole sulla partita. Ottimo per senso della posizione, ha dato il massimo sia in attacco che in difesa, creando occasioni per i compagni".

Osservatori tecnici UEFA

Statistiche

L'Inghilterra ha vinto il suo quarto titolo europeo U21, a una sola lunghezza dal record di cinque detenuto da Spagna e Italia.

Gli Young Lions hanno vinto quattro finali su cinque.

L'Inghilterra ha vinto due titoli consecutivi per la seconda volta dopo quelli del 1982 e 1984. La Spagna era stata l'ultima squadra a riuscirci nel 2011 e 2013.

L'Inghilterra ha vinto due finali degli Europei Under 21 su tre contro la Germania. Ha battuto la Germania Ovest con un 5-4 complessivo nel 1982, mentre i tedeschi hanno vinto 4-0 nel 2009.

Harvey Elliott è il decimo giocatore ad aver vinto più di una finale dell'Europeo Under 21 dopo Thiago Alcántara (Spagna), Fabio Cannavaro (Italia), David de Gea (Spagna), Daniel de Ridder (Paesi Bassi), Dario Marcolin (Italia), Martin Montoya (Spagna), Iker Muniain (Spagna), Roberto Muzzi (Italia), Christian Panucci (Italia) e Danny Thomas (Inghilterra).

La serie di 20 risultati utili consecutivi della Germania (17 vittorie e 3 pareggi) si è interrotta con questa partita: l'ultima sconfitta prima di stasera era arrivata sempre contro l'Inghilterra nella fase a gironi del 2023.

Formazioni

Inghilterra: Beadle; Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento; Scott (Morton 44'), Anderson (Egan-Riley 98'); Hutchinson (Iling-Junior 98'), McAtee (Nwaneri 91'), Elliott (Rowe 91'); Stansfield (Norton-Cuffy 62')

Germania: Atubolu; Collins, Arrey-Mbi, Oermann (Wanner 106'), Brown (Ullrich 86'); Nebel, Martel (Tresoldi 98'), Reitz; Weiper (Röhl 80'), Woltemade, Gruda (Knauff 73')