Il capitano dell'Inghilterra, James McAtee, è il Player of the Match della finale di EURO Under 21

Il capitano dell'Inghilterra, James McAtee, è stato nominato Player of the Match della finale del Campionato Europeo UEFA Under 21 del 2025, dopo aver trascinato la sua squadra alla vittoria per 3-2 ai supplementari contro la Germania a Bratislava.

McAtee è stato scelto dal Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA, che ha dichiarato: "James McAtee ha avuto un impatto importante sulla partita. La sua posizione in campo è stata perfetta ed è stato determinante sia in attacco sia in fase di non possesso, creando più occasioni per i suoi compagni".

McAtee, centrocampista del Manchester City, si è confermato ancora una volta il motore dei Young Lions nella spettacolare vittoria di sabato contro la Germania. Il momento clou della sua serata è stato probabilmente l’assist per il secondo gol firmato da Omari Hutchinson, ma una costante della partita sono state la sua visione di gioco, la precisione nei passaggi e la straordinaria tranquillità in fase di possesso.

