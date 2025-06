Germania - Francia 3-0: uno-due fulmineo dei tedeschi, è finale

La Germania si aggiudica la seconda semifinale del Campionato Europeo UEFA Under 21 alla Košice Football Arena e strappa il biglietto per la sfida decisiva di sabato, dove troverà l'Inghilterra.

I momenti chiave 8' Weiper porta in vantaggio la Germania

14' Woltemade segna il suo sesto gol nel torneo

46' Atubolu ferma il subentrato Barry

68' Atubolu respinge un colpo di testa di Barryx

75' Restes para di piede su Röhl

90' Barry colpisce il palo di testa

90+3' Gruda firma il terzo gol su assist di Wanner

La partita in breve: avvio scintillante della Germania

Nelson Weiper esulta dopo il primo gol UEFA via Getty Images

La Germania parte a razzo e va subito in gol con Nelson Weiper, che indirizza la palla in rete d'istinto dopo un tiro di Paul Nebel deviato sulla traversa dal portiere Guillaume Restes. Per l'attaccante è la terza marcatura nelle ultime tre partite.

Appena sei minuti dopo, Weiper si trasforma in assistman servendo Nick Woltemade, che insacca al secondo tentativo e consolida il primato nella classifica cannonieri del torneo con sei reti in quattro gare.

Nick Woltemade dopo il secondo gol Getty Images

I Bleuets si risvegliano dopo l'uno-due e dominano per il resto del primo tempo, senza però impegnare seriamente Noah Atubolu. Tutto cambia al primo minuto della ripresa, quando il portiere deve reagire su una conclusione a bruciapelo del subentrato Thierno Barry.

L'estremo difensore della Germania si ripete a metà del secondo tempo, respingendo il colpo di testa ravvicinato di Barry su un cross in profondità di Loum Tchaouna. La serata no del subentrato prosegue quando il suo colpo di testa nei minuti finali colpisce il palo.

Nel recupero, la squadra di Antonio Di Salvo trova il terzo gol con Brajan Gruda su assist di Paul Wanner e vola alla finale di sabato a Bratislava contro l'Inghilterra, già battuta 2-1 nella fase a gironi.

Brajan Gruda esulta con Paul Wanner UEFA via Getty Images

La partita minuto per minuto: Germania - Francia

Player of the Match: Nick Woltemade (Germania)

"Ha partecipato attivamente alla manovra offensiva e ha dimostrato ottime doti nel mantenere il possesso anche sotto pressione. Molto preciso in occasione del gol personale, ha propiziato il primo con un passaggio in scivolata ben calibrato ed eseguito. Senza palla è un vero uomo squadra dalla mentalità forte".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Germania: Atubolu; Collins, Rosenfelder (Oermann 11'), Arrey-Mbi, Brown; Nebel (Siebert 88'), Martel, Reitz (Wanner 88'); Knauff (Gruda 72'), Woltemade, Weiper (Röhl 72')

Francia: Restes; Magassa, Doukoure (Diouf 74'), Lukeba; Sildillia, Cisse (Agoume 78'), Lepenant (Tchaouna 64'), Merlin; Odobert (Lemarechal 64'), Abline (Barry 46'), Tel