Germania - Francia, anteprima semifinale EURO U21: dove guardarla, orario e probabili formazioni

La Germania affronta la Francia mercoledì 25 giugno alla Košice Football Arena, in Slovacchia, per la semifinale dei Campionati Europei UEFA Under 21.

Riepilogo partita Quando: mercoledì 25 giugno (21:00 CET)

Dove: Košice Football Arena, Košice

Cosa: semifinale EURO U21

Chi: i tre volte campioni della Germania contro i campioni del 1988 della Francia

Conosciamo le semifinaliste

Probabili formazioni

Germania: Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Reitz, Martel, Nebel; Gruda, Tresoldi, Woltemade



Francia: Restes; Doukoure, Matsima, Lukeba, Merlin; Cisse, Agoume, Lepenant; Lemarechal, Tel, Odobert

Il cammino delle squadre

Prima Gruppo D di qualificazione: G10 V8 P2 S0 GF35 GS10

Fase a gironi (1° posto Gruppo B): 3-0 contro Slovenia, 4-2 contro Cechia, 2-1 contro Inghilterra

Quarti di finale: 3-2dts contro Italia

Seconda Gruppo H di qualificazione, tra le tre migliori seconde: G8 V5 P1 S2 GF22 GS6

Fase a gironi (2° posto Gruppo C): 0-0 contro Portogallo, 3-2 contro Georgia, 4-1 contro Polonia

Quarti di finale: 3-2 contro Danimarca

