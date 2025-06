UEFA Under 21 - Quarti di finale EURO Under 21: un'Italia in nove perde ai supplementari contro la Germania, la Francia batte la Danimarca - Notizie

Quarti di finale EURO Under 21: un'Italia in nove perde ai supplementari contro la Germania, la Francia batte la Danimarca Intro articolo L'Italia resiste stoicamente in nove uomini contro una Germania che trova il gol della vittoria a tre minuti dai calci di rigore, mentre nell'altra semifinale la Francia batte in rimonta la Danimarca. Contenuti top media L'esultanza della Germania per il gol della vittoria ai supplementari contro l'Italia Getty Images Corpo articolo Nei quarti di finale dei Campionati Europei UEFA Under 21, Francia e Germania battono rispettivamente Danimarca e Italia e si qualificano in semifinale. Vi raccontiamo i quarti di finale di domenica. I risultati di domenica Danimarca - Francia 2-3

Germania - Italia 3-2 (dts) Danimarca - Francia 2-3, Prešov L'esultanza della Francia per il gol sul finale di Mathys Tel UEFA via Getty Images La rimonta nei minuti finali firmata Quentin Merlin e Mathys Tel, regala alla Francia la qualificazione in semifinale che mancava dal 2019. La Danimarca passa in vantaggio dopo 18 minuti con Clement Bischoff, ma la Francia pareggia sul finire del primo tempo (44') con una splendida azione personale di Djaoui Cisse. Nella ripresa i danesi tornano quasi subito in vantaggio con Oliver Sørensen (49'), ma quando la qualificazione sembrava sorridere alla Danimarca, all'84' Merlin segna la rete del pareggio per i campioni d'Europa U21 del 1988. Appena due minuti dopo, i francesi trovano il gol della qualificazione con un tiro a giro di Tel dopo un contropiede letale completando la rimonta. Player of the Match: Djaoui Cisse Statistica: i Bleuets hanno evitato la terza eliminazione consecutiva ai quarti di finale, dopo le sconfitte in rimonta nel 2021 e nel 2023. Calendario EURO U21 Germania - Italia 3-2 (dts), Dunajská Streda La Germania affronterà la Francia in semifinale dopo aver battuto l'Italia Getty Images Il tiro da fuori area di Merlin Röhl al 117° minuto decide l'entusiasmante sfida dei quarti di finale a Dunajská Streda. Dopo un primo tempo a reti bianche, verso l'ora di gioco il gran tiro dalla distanza di Luca Koleosho porta l'Italia in vantaggio, ma dopo appena dieci minuti i tedeschi pareggiano con un colpo di testa del capocannoniere del torneo, Nick Woltemade. A nove minuti dalla fine, l'espulsione di Wilfried Gnonto complica i piani dell'Italia che all'87' subisce il 2-1 con un tiro al volo di Nelson Weiper. L'espulsione di Mattia Zanotti al 90' peggiora la situazione degli Azzurrini, ma quando la qualificazione sembrava ormai decisa, Giuseppe Ambrosino realizza su punizione il gol che manda la sfida ai supplementari, dove però la rete al 117' di Röhl regala la semifinale alla Germania. Player of the Match: Bright Arrey-Mbi (Germania) Statistica: Woltemade ha segnato nove gol e fatto sei assist in 11 presenze con la Germania U21, qualificazioni comprese. Dove guardare le partite U21 Calendario semifinali Mercoledì 25 giugno

Inghilterra - Paesi Bassi (Bratislava, 18:00 o 21:00)

Francia - Germania (Košice, 18:00 o 21:00)