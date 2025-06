Highlights e cronaca EURO Under 21: Italia e Spagna ai quarti di finale

Con i successi di sabato, Italia e Spagna sono le prime due squadre a qualificarsi ai quarti di finale dei Campionati Europei UEFA Under 21. Nelle altre gare, vincono sia Francia che Portogallo.

Rivivi il meglio delle sfide della seconda giornata di sabato.

Le partite di sabato

Highlights: Spagna - Romania 2-1

Entrati a partita in corso, Mikel Jaureguizar e Roberto Fernández regalano alla Rojita una straordinaria vittoria in rimonta a Bratislava. La Spagna, dopo la vittoria in extremis alla prima giornata, resta sotto per gran parte del match a causa del gran gol di Louis Munteanu dopo appena 4 minuti.

A cinque minuti dalla fine, la Romania è a un passo da uno storico successo contro la Spagna che manca dal 1977. Tuttavia, poco dopo l’espulsione di Vladislav Blănuță, Jaureguizar, pareggia con un preciso tiro a giro dalla distanza, prima che Roberto Fernández completi la rimonta con un tap-in da distanza ravvicinata.

Player of the Match: Javi Guerra (Spagna)

Statistiche chiave: la squadra di Santi Denia ha iniziato il suo cammino nella fase a gironi di EURO Under 21 con due vittorie per la seconda edizione consecutiva.

Highlights: Slovacchia - Italia 0-1

Il gol di Cesare Casadei, al settimo minuto, garantisce agli Azzurrini la qualificazione ai quarti di finale e mette fine alle speranze dei padroni di casa di raggiungere la fase a eliminazione diretta.

Il centrocampista del Torino ruba un pallone nella propria metà campo dando il via al contropiede, poi la passa a Wilfried Gnonto che gliela restituisce in profondità e infine segna sul palo più lontano con un rasoterra preciso. Gli Azzurrini difendono i risultato e portano a casa i tre punti che valgono la qualificazione ai quarti anche grazie a un'ottima parata del portiere Sebastiano Desplanches, che nei minuti di recupero compie uno splendido intervento con la mano di richiamo impedendo alla Slovacchia di raggiungere il pareggio.

Player of the Match: Cher Ndour (Italia)

Statistica: per la prima volta dal 2013 l'Italia è a punteggio pieno dopo le prime due partite di una fase a gironi di EURO U21.

Tutte le partite

Highlights: Portogallo - Polonia 5-0

Dopo un primo tempo ad altissima intensità condito da quattro gol, il Portogallo vince la sua prima partita di questo Europeo U21 grazie anche alla grande prestazione di Geovany Quenda. L'esterno dello Sporting CP apre le marcature con un tap-in e poi raddoppia con una grande azione personale, in entrambi i casi su assist di Roger Fernandes.

Al 30' Henrique Araújo sigla il 3-0 e al 41' Paulo Bernardo cala il poker per il Portogallo. Verso l'ora di gioco, Rodrigo Gomes segna l'ultima rete per la squadra di Rui Jorge.

Player of the Match: Geovany Quenda (Portogallo)

Statistica: il Portogallo ha perso solo due delle ultime 15 partite della fase a gironi di EURO U21 (V9 P4), mentre la Polonia ha vinto solo due delle ultime otto. (P1 S5).

Highlights: Francia - Georgia 3-2

Thierno Barry segna al 102' la rete che regala i tre punti alla Francia nell'entusiasmante sfida di Žilina. I Bleuets passano in vantaggio al 35' grazie al rigore di Mathys Tel e, se non fosse stato per la bravura del portiere Luka Kharatishvili e del difensore Saba Sazonov, probabilmente la gara avrebbe preso un'altra piega.

L'ingresso di Giorgi Abuashvili sposta gli equilibri dato che il georgiano segna un gol e fa un assist a sei minuti dalla fine per il vantaggio di Sazonov. Il finale è emozionante: Johann Lepenant (89') pareggia, ma al 102' i transalpini segnano la rete della vittoria con Barry su un tiro-cross del difensore Castello Lukeba.

Player of the Match: Mathys Tel (Francia)

Statistica: la Georgia, alla sua seconda fase finale, ha subito la prima sconfitta nei tempi regolamentari a un EURO U21; è uscita dal torneo del 2023 ai rigori contro Israele nei quarti di finale.

