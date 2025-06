UEFA Under 21 - Riepilogo EURO Under 21: buona la prima per l'Italia, la Spagna vince in extremis - Notizie

Riepilogo EURO Under 21: buona la prima per l'Italia, la Spagna vince in extremis Intro articolo Gli Azzurrini battono la Romania 1-0 con gol di Baldanzi, mentre le furie rosse passano al 90' contro la Slovacchia. Contenuti top media Tommaso Baldanzi esulta dopo il gol Corpo articolo L'Italia vince 1-0 contro la Romania nella prima partita del Campionato Europeo Under 21 UEFA 2025, mentre la Spagna passa al 90' contro la Slovacchia. Portogallo e Francia non vanno oltre lo 0-0. UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della prima giornata. I risultati di mercoledì 11 giugno

Gruppo A: Slovacchia - Spagna, Italia - Romania

Gruppo C: Portogallo - Francia, Polonia - Georgia Le partite di mercoledì Slovacchia - Spagna 2-3 Il colpo di testa nel finale di César Tárrega regala la vittoria alla Spagna in un'entusiasmante gara d’esordio e spegne le speranze di una clamorosa rimonta della Slovacchia padrona di casa. La Rojita sembra avere il pieno controllo della partita grazie ai due gol realizzati in due minuti nel primo tempo da Marc Pubill e Mateo Joseph, ma la potente conclusione di Samuel Kopásek e il rigore di Tomáš Suslov permettono ai padroni di casa di pareggiare nella ripresa. Gli uomini di Santi Denia spingono alla ricerca del gol decisivo e vengono premiati nel finale, quando Tárrega incorna in rete dalla corta distanza sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Player of the Match: Cesar Tarrega (Spagna) Italia - Romania 1-0 Gli Azzurrini raggiungono la Spagna a punteggio pieno nel Gruppo A grazie a un gol di Tommaso Baldanzi e alla splendida parata di Sebastiano Desplanches su rigore. Il romanista segna a metà del primo tempo dopo una bella azione di Matteo Ruggeri sulla fascia sinistra. Luca Koleosho sfiora il raddoppio a ridosso dell'intervallo ma calcia sul palo. La Romania ha la possibilità di pareggiare dal dischetto al 45', ma Desplanches para abilmente il tiro di Louis Munteanu. Player of the Match: Luca Koleosho (Italia) Calendario di EURO U21 Portogallo - Francia 0-0 A Trencin prevalgono le difese, che assicurano un punto a testa a Francia e Portogallo. Roger Fernandes sfiora il gol del vantaggio dei lusitani in apertura, ma il suo tiro dalla corta distanza viene respinto sulla linea da Castello Lukeba, mentre poco dopo Tiago Tomás costringe il portiere Guillaume Restes a una parata spettacolare. Les Bleuets si rendono più pericolosi dopo l'intervallo. Il subentrato Johann Lepenant mette alla prova l'estremo difensore Samuel Soares nel recupero, ma poi arriva il triplice fischio. Player of the Match: Castello Lukeba (Francia) Polonia - Georgia 1-2 Il gol di Vasilios Gordeziani nei minuti di recupero consente alla Georgia di iniziare il torneo con una vittoria, proprio come due anni fa quando sorprese il Portogallo. Dopo due legni colpiti dalla Polonia con Ariel Mosór e Antoni Kozubal, la Georgia passa in vantaggio a dieci minuti dall'intervallo con un rasoterra di Nodar Lominadze. Anche se Jakub Kałuziński pareggia su rigore, nel finale arriva il colpo di scena firmato da Gordeziani, che scatena la gioia di compagni e tifosi. Player of the Match: Giorgi Maisuradze (Georgia) Dove guardare le partite Le partite di giovedì Gruppo B: Cechia - Inghilterra (Dunajská Streda, 21:00), Germania - Slovenia (Nitra, 21:00)

Gruppo D: Ucraina - Danimarca (Prešov, 18:00), Finlandia - Paesi Bassi (Košice, 21:00) Orari CET