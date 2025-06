Fase finale Campionati Europei UEFA Under 21: gli osservati speciali in Slovacchia

I Campionati Europei UEFA Under 21 prendono il via mercoledì con 16 squadre pronte a darsi battaglia in campo per sollevare la coppa.

UEFA.com accende i riflettori su alcuni giocatori che potrebbero fare la differenza in Slovacchia.

Le rose delle squadre della fase finale

Jobe Bellingham (Inghilterra)

Dopo aver aiutato il Sunderland a conquistare la promozione in Premier League in questa stagione, il 19enne fratello minore di Jude Bellingham sta dimostrando di essere un tipo di giocatore diverso rispetto al centrocampista spiccatamente offensivo del Real Madrid. "Giocare in area di rigore è la cosa che mi piace di più. In questa posizione posso mostrare meglio quello che sono capace di fare".

EURO U21: i più grani nomi passati dal torneo

Javi Guerra (Spagna)



Nato nel 2003, Javi Guerra già un inamovibile del centrocampo del Valencia con cui ha collezionato 36 presenze in Liga nelle ultime due stagioni. Centrocampista tecnico dotato di visione di gioco e col fiuto del gol, potrebbe essere il vero motore del centrocampo di una Spagna che punta al sesto titolo U21 (il primo dal 2019).

Luca Koleosho (Italia)

Esterno dinamico e già campione d'Europa a livello U19 avendo vinto l'edizione del 2023, Koleosho ha proseguito il suo percorso di crescita al Burnley conquistando la promozione in Premier League. A soli 19 anni, Koleosho è già uno dei profili più interessanti per tecnica, velocità e dribbling. "Sono orgoglioso di indossare questa maglia, è un grande onore", dice a proposito della nazionale italiana. "Vincere l'Europeo U19 a Malta è stata un'esperienza straordinaria; ora mi piacerebbe fare due su due vincendo l'Europeo U21".

Finale EURO U19 2023: Portogallo - Italia 0-1

Geovany Quenda (Portogallo)

L'esterno portoghese è l'ultimo giovane lanciato da Ruben Amorin allo Sporting CP prima del trasferimento al Manchester United. Dopo aver impressionato a EURO U17, Quenda ha partecipato alla Supercoppa portoghese, segnando nella sconfitta e lasciando una buona impressione nella sua stagione d'esordio con la prima squadra. Esterno duttile e tecnico, il 18enne ha giocato 54 partite con lo Sporting CP, vincendo il campionato (il secondo consecutivo del club) e la Coppa di Portogallo.

Kiliann Sildillia (Francia)

Dopo aver segnato due gol in Bundesliga in questa stagione con il Freiburg, Sildillia sarà il pilastro della difesa della squadra di Gérald Baticle in Slovacchia. Il versatile terzino destro, acquistato dal Metz nel 2020, ha partecipato a sette delle otto gare di qualificazione. Medaglia d'argento alle Olimpiadi del 2024 - dove ha anche segnato un gol fondamentale contro la Guinea - il 23enne ha dichiarato: "Sarebbe incredibile sollevare questo trofeo e scrivere un'altra pagina di storia".

I gol classici in finale di EURO U21

Vladyslav Vanat (Ucraina)

Uno dei talenti più brillanti della sua nazione, Vanat è stato il capocannoniere della Premier League ucraina per due stagioni consecutive. Dopo i 14 della campagna d'esordio, ne ha realizzati 17 in questa stagione, quando la Dynamo Kyiv ha conquistato il suo primo titolo dopo quattro stagioni, consolidando il suo status di giocatore del futuro. Anche per il presente, visto che Vanat è già un giocatore di caratura internazionale avendo partecipato a UEFA EURO 2024 e avendo segnato contro la Cechia e il Belgio in autunno.

Nick Woltemade (Germania)

Ha segnato in tutti i turni in cui è sceso in campo con lo Stuttgart che ha interrotto il digiuno di trofei lungo 18 anni vincendo la Coppa di Germania in questa stagione. Presenza imponente con un'agilità che smentisce la sua stazza (1,98 m), Woltemade ha messo lo zampino tra gol e assist in 20 reti in 33 partite nella sua prima stagione con la squadra sveva dal trasferimento dal Werder Brema. All'inizio del mese ha ricevuto la sua prima convocazione con la nazionale maggiore: contro il Portogallo nella semifinale della UEFA Nations League 2025.

EURO U21: i gol classici di Inghilterra - Germania