Calendario di EURO Under 21: tutte le partite e i risultati

La fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 21 del 2025, in Slovacchia, è iniziato l'11 giugno e si conclude con la finale del 28 giugno.

La fase a gironi si è conclusa il 18 giugno, mentre i quarti di finale sono in programma per il 21 e 22 giugno. Le semifinali si disputeranno entrambe il 25 giugno, tre giorni prima della finale in programma a Bratislava.

Calendario completo

Tutti gli orari CET

Fase a gironi

Mercoledì 11 giugno

Gruppo A: Slovacchia - Spagna 2-3 (Bratislava)

Gruppo A: Italia - Romania 1-0 (Trnava)

Gruppo C: Portogallo - Francia 0-0 (Trenčín)

Gruppo C: Polonia - Georgia 1-2 (Žilina)

Highlights: Slovacchia - Spagna 2-3

Giovedì 12 giugno

Gruppo B: Cechia - Inghilterra 1-3 (Dunajská Streda)

Gruppo B: Germania - Slovenia 3-0 (Nitra)

Gruppo D: Finlandia - Paesi Bassi 2-2 (Košice)

Gruppo D: Ucraina - Danimarca 2-3 (Prešov)

Highlights: Ucraina - Danimarca 2-3

Sabato 14 giugno

Gruppo A: Spagna - Romania 2-1 (Bratislava)

Gruppo A: Slovacchia - Italia 0-1 (Trnava)

Gruppo C: Portogallo - Polonia 5-0 (Trenčín)

Gruppo C: Francia - Georgia 3-2 (Žilina)

Domenica 15 giugno

Gruppo B: Cechia - Germania 2-4 (Dunajská Streda)

Gruppo B: Inghilterra - Slovenia 0-0 (Nitra)

Gruppo D: Finlandia - Ucraina 0-2 (Košice)

Gruppo D: Paesi Bassi - Danimarca 1-2 (Prešov)

EURO U21: i gol classici di Inghilterra-Germania

Martedì 17 giugno

Gruppo A: Romania - Slovacchia 1-2 (Bratislava)

Gruppo A: Spagna - Italia 1-1 (Trnava)

Gruppo C: Georgia - Portogallo 0-4 (Trenčín)

Gruppo C: Francia - Polonia 4-1 (Žilina)

Highlights: Georgia - Portogallo 0-4

Mercoledì 18 giugno

Gruppo B: Slovenia - Cechia 0-2 (Dunajská Streda)

Gruppo B: Inghilterra - Germania 1-2 (Nitra)

Gruppo D: Danimarca - Finlandia 2-2 (Košice)

Gruppo D: Paesi Bassi - Ucraina 2-0 (Prešov)

Fase a eliminazione diretta

Sabato 21 giugno

QF1: Spagna - Inghilterra (Trnava, 21:00)

QF2: Portogallo - Paesi Bassi (Žilina, 18:00)

Domenica 22 giugno

QF3: Germania - Italia (Dunajská Streda, 21:00)

QF4: Danimarca - Francia (Prešov, 18:00)

Mercoledì 25 giugno

SF1: Vincente QF1 - Vincente QF2 (Bratislava), 18:00 o 21:00

SF2: Vincente QF3 - Vincente QF4 (Košice), 18:00 o 21:00

Sabato 28 giugno

Vincente SF1 - Vincente SF2 (Bratislava), 21:00

