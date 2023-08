Under 21 - EURO Under 21 2025 in Slovacchia: tutto sul torneo - Notizie

EURO Under 21 2025 in Slovacchia: tutto sul torneo

Intro articolo La Slovacchia ospiterà i Campionati Europei UEFA Under 21 del 2025. Contenuti top media ©Sportsfile Corpo articolo La Slovacchia ospiterà i Campionati Europei UEFA Under 21 del 2025. La nomina della Federazione calcistica slovacca (SFZ) è stata fatta dal Comitato esecutivo UEFA nel gennaio 2023. Le partite saranno disputate in otto stadi di otto diverse città del Paese. Le ultime sulle qualificazioni La fase finale del 2025 sarà la terza a 16 squadre dopo le edizioni del 2021 in Ungheria e Slovenia e quella del 2023 in Georgia e Romania. Ai padroni di casa della Slovacchia si uniranno nella fase finale del 2025 le 15 squadre che supereranno le qualificazioni che si concluderanno entro la fine del 2024. La Slovacchia ha già ospitato una fase finale U21 nel 2000, in quella che è stata la prima che prevedeva la fase a gironi. La nazione ha ospitato anche EURO U17 del 2013, Women's EURO U19 del 2016 ed EURO U19 del 2022. Highlights finale 2023: Inghilterra-Spagna 1-0 Come funziona EURO U21? Nella fase finale le 16 squadre saranno sorteggiate in quattro gironi da quattro, con i primi e secondi dei gironi andranno ai quarti di finale. Da lì in poi si procederà col classico formato a eliminazione diretta che prevede anche supplementari e calci di rigore se necessario. Quali sono gli stadi di EURO U21? National Football Stadium, Bratislava

Anton Malatinský Stadium, Trnava

DAC Aréna, Dunajská Streda

FC Nitra Stadium, Nitra

Sihoť Stadium, Trenčín

MŠK Žilina Stadium, Žilina

Košice Football Arena, Košice

Tatran Arena, Prešov Quando si giocano le partite di qualificazione a EURO U21? Fase a gironi

20–28 marzo 2023

12–20 giugno 2023

4–12 settembre 2023

9–17 ottobre 2023

13–21 novembre 2023

18–26 marzo 2024

2–10 settembre 2024

7–15 ottobre 2024

Spareggi

11–19 novembre 2024 I dieci gol più belli di EURO Under 21 2023 Le nazioni che hanno ospitato EURO U21 16 squadre

2025: Slovacchia

2023: Georgia e Romania

2021: Ungheria e Slovenia 12 squadre

2019: Italia

2017: Polonia 8 squadre

2015: Cechia

2013: Israele

2011: Danimarca

2009: Svezia

2007: Paesi Bassi

2006: Portogallo

2004: Germania

2002: Svizzera

2000: Slovacchia

1998: Romania* 4 squadre

1996: Spagna*

1994: Francia* *Direttamente fase a eliminazione diretta Prima del 1994, i quarti di finale si giocavano con gare d'andata e ritorno (in casa e in trasferta). EURO U21: le finali Campionati Europei UEFA Under 21 Fase finale a 16 squadre

2023: Inghilterra - Spagna 1-0

2021: Germania - Portogallo 1-0



Fase finale a 12 squadre

2019: Spagna - Germania 2-1

2017: Germania - Spagna 1-0 Fase finale a otto squadre (con fase a gironi)

2015: Svezia - Portogallo 0-0dts, 4-3dcr Portogallo

2013: Spagna - Italia 4-2

2011: Spagna - Svizzera 2-0

2009: Germania - Inghilterra 4-0

2007: Paesi Bassi - Serbia 4-1

2006: Paesi Bassi - Ucraina 3-0

2004: Italia - Serbia e Montenegro 4-0

2002: Cechia - Francia 0-0dts, 3-1dcr Francia

2000: Italia - Cechia 2-1 Fase finale a otto squadre (solo fase a eliminazione diretta)

1998: Spagna - Grecia 1-0 Fase finale a quattro squadre (solo fase a eliminazione diretta)

1996: Italia - Spagna 1-1dts, 4-2dcr Spagna

1994: Italia - Portogallo 1-0dts Finale con andata e ritorno

1992: Italia - Svezia 2-1(tot.)

1990: Unione Sovietica - Jugoslavia 7-3(tot.)

1988: Francia - Grecia 3-0(tot.)

1986: Spagna - Italia 3-3agg, 3-0dcr Italia

1984: Inghilterra - Spagna 3-0(tot.)

1982: Inghilterra - Germania Ovest 5-4(tot.)

1980: Unione Sovietica - Germania Est 1-0(tot.)

1978: Jugoslavia - Germania Est 5-4(tot.)

Campionati Europei UEFA Under 23 Finale con andata e ritorno

1976: Unione Sovietica - Ungheria 3-2(tot.)

1974: Ungheria - Germania Est 6-3(tot.)

1972: Cecoslovacchia - Unione Sovietica 5-3(tot.)