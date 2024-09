I gironi delle qualificazioni a UEFA EURO Under 21 del 2025: Paesi Bassi e Spagna qualificati

Sono in corso le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21 UEFA 2025. Le 52 partecipanti sono suddivise in nove gironi e si contendono i 15 posti per la fase finale, dove troveranno la Slovacchia.

Le qualificazioni sono iniziate a marzo 2023, ma la maggior parte delle squadre ha iniziato il cammino di qualificazione a settembre. Le ultime partite si disputeranno dal 10 al 15 ottobre, tuttavia, i Paesi Bassi e la Spagna hanno già prenotato un posto accanto alla Slovacchia grazie alla vittoria del girone.

Le nove vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde (senza contare i risultati contro le squadre classificate al sesto posto) si qualificheranno direttamente alla fase finale in programma dall'11 al 28 giugno 2025. Il sorteggio verrà effettuato il 3 dicembre a Bratislava. Le altre sei seconde classificate accederanno agli spareggi di novembre 2024 per gli ultimi tre posti nella fase finale (sorteggio 17 ottobre).

Situazione attuale Qualificate alla fase finale: Paesi Bassi, Slovacchia (nazione ospitante), Spagna Matematicamente nelle prime due posizioni: Inghilterra (detentori), Germania, Italia, Portogallo Ucraina

Calendario qualificazioni EURO U21 2025

Gruppo A: Italia, Repubblica d'Irlanda, Norvegia, Turchia, Lettonia, San Marino

L'Italia, imbattuta, ha vinto 7-0 contro San Marino giovedì e 3-0 in Norvegia il martedì successivo, consolidando il primo posto. La Repubblica d'Irlanda, che ha vinto venerdì per 1-0 contro la Turchia in trasferta, potrebbe ancora riacciuffare gli Azzurri, nonostante il pareggio per 2-2 contro la Lettonia di martedì. La Norvegia è indietro di altri due punti e l'11 ottobre farà visita all'Irlanda, che quattro giorni dopo andrà in Italia.

Gruppo B: Spagna (qualificata), Scozia, Belgio, Ungheria, Kazakistan, Malta

L'imbattuta Spagna dopo la vittoria di venerdì per 2-1 in Scozia e la vittoria per 1-0 in Ungheria si è assicurata la qualificazione. La Scozia ha vinto per 5-0 a Malta e il Belgio ha prevalso per 3-0 in Kazakistan, ma entrambe sono in svantaggio rispetto alla Spagna di sei punti ed hanno entrambe un bilancio negativo negli scontri diretti con la capolista. La Scozia ospita il Belgio l'11 ottobre, dopo la vittoria in trasferta per 2-0 dello scorso novembre.

Gruppo C: Paesi Bassi (qualificati), Georgia, Svezia, Macedonia del Nord, Moldavia, Gibilterra

Dopo la vittoria di giovedì per 5-0 contro la Macedonia del Nord, i Paesi Bassi hanno battuto per 3-1 la Georgia lunedì e si sono qualificati con nove successi su dieci. La Georgia, che ha battuto i Paesi Bassi nei quarti di finale del 2023, ha superato la Moldavia per 3-0 giovedì e rimane seconda, un punto davanti alla Svezia, che ha sconfitto Gibilterra per 9-0 ma ha poi pareggiato per 0-0 in Moldavia martedì. La Svezia ospita la Georgia il 10 ottobre.

Gruppo D: Germania, Polonia, Bulgaria, Kosovo, Israele, Estonia

La Germania, dopo il pareggio per 0-0 contro il Kosovo a marzo, ha battuto Israele due volte e martedì ha vinto 10-1 in Estonia confermandosi in testa alla classifica. Tuttavia, dovranno attendere per aggiudicarsi il primo posto, poiché la Polonia è riuscita a recuperare e battere la Bulgaria per 3-1, rimanendo quattro punti dietro. La Bulgaria, sei punti dietro la Polonia con una differenza reti negativa negli scontri diretti, non può più finire tra le prime due. Il Kosovo, a pari merito con la Bulgaria dopo il successo contro Israele per 1-0, può ancora raggiungere la Polonia, ma deve batterla di almeno tre gol l'11 ottobre per rimanere in lizza.

Gruppo E: Romania, Svizzera, Finlandia, Albania, Montenegro, Armenia

La Svizzera, dopo la sconfitta per 2-1 in casa contro l'Albania, ha ottenuto una vittoria per 2-0 in Montenegro che l'ha riportata in vetta alla classifica. La Romania dopo aver battuto il Montenegro per 1-0, ha perso per 2-0 in Finlandia. La Finlandia, invece, che in precedenza aveva battuto l'Armenia per 3-1, è ora solo un punto dietro la Svizzera e avanti alla Romania per la differenza reti negli scontri diretti. La Svizzera ospita la Finlandia e visita la Romania ad ottobre; Romania e Finlandia giocano entrambe anche contro il Montenegro.

Gruppo F: Ucraina, Inghilterra (campione in carica), Serbia, Irlanda del Nord, Lussemburgo, Azerbaigian

L'Ucraina è a quota otto vittorie su otto, dopo le vittorie per 2-1 contro Serbia e Irlanda del Nord. L'Inghilterra (con Ben Futcher allenatore ad interim), ha pareggiato per 0-0 in Irlanda del Nord venerdì e si trova a cinque punti di distanza dall'Ucraina, che ospiterà l'11 ottobre. Ucraina e Inghilterra sono sicure di essere tra le prime due nel girone.

Gruppo G: Portogallo, Croazia, Grecia, Isole Faroe, Bielorussia, Andorra

Il Portogallo è sicuro di piazzarsi tra le prime due dopo la vittoria per 2-0 in Croazia di martedì. La Grecia è salita al secondo posto con una vittoria per 4-0 nelle Isole Faroe, ma rimane a quattro punti dal Portogallo con solo una partita rimasta. La Croazia, un punto indietro alla Grecia ma con due partite da giocare, può ancora raggiungere il Portogallo, se la squadra capolista non dovesse evitare la sconfitta in trasferta nelle Isole Faroe o ad Andorra a ottobre. La Croazia giocherà anche contro Andorra prima di ospitare la Grecia.

Gruppo H: Slovenia, Austria, Francia, Bosnia-Erzegovina, Cipro

La Slovenia ha mantenuto il primo posto dopo il pareggio per 1-1 di venerdì in Francia e la vittoria contro Cipro per 2-0 di martedì. L'Austria era momentaneamente seconda dopo la vittoria per 2-0 in Bosnia ed Erzegovina, ma la Francia, allenata da Gérald Baticle, ha battuto la Bosnia con lo stesso risultato tornando seconda a tre punti dalla Slovenia. L'Austria, due punti indietro, accoglie la Slovenia l'11 ottobre e quattro giorni dopo visita la Francia, che attende anche la sfida con Cipro.

Gruppo I: Danimarca, Galles, Islanda, Cechia, Lituania

La capolista Danimarca ha perso per la prima volta venerdì scorso in Islanda per 4-2, ma martedì ha superato la Cechia con un netto 5-0. Il Galles, nel frattempo, ha vinto per 2-1 in Islanda avvicinandosi alla Danimarca. L'Islanda si trova a 5 punti dalla capolista, mentre la Cechia è dietro di 6; tuttavia, entrambe hanno ancora due partite da giocare. Il Galles ospita la Cechia l'11 ottobre e quattro giorni dopo la Danimarca gioca contro l'Islanda.

L'Italia e la Spagna hanno vinto cinque titoli (record), seguite dai campioni in carica dell'Inghilterra e Germania (3), Paesi Bassi (2) e da Cechia, Francia, Serbia (come Jugoslavia) e Svezia.

L'Inghilterra ha vinto la fase finale 2023 in Georgia e Romania, mentre la Spagna ha chiuso al secondo posto e Israele e Ucraina arrivati in semifinale. Francia, Georgia, Portogallo e Svizzera sono usciti ai quarti, mentre Belgio, Croazia, Cechia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Romania hanno preso parte alla fase finale.

Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Estonia, Isole Faroe, Gibilterra, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, San Marino e Galles puntano alla prima qualificazione alla fase finale.

L'Albania e la Bulgaria non hanno mai raggiunto una fase finale U21 in sede unica, ma hanno raggiunto i quarti di finale a eliminazione diretta quando le ultime fasi della competizione si giocavano interamente con gare d'andata e ritorno, prima del 1994.

Georgia e Slovenia hanno raggiunto la fase finale del torneo solo come nazioni ospitanti.

Nazione ospitante EURO U21 2025: Slovacchia