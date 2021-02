Il sorteggio della fase finale EURO U21

Il sorteggio di Nyon ha inserito nello stesso girone i campioni in carica della Spagna e i cinque volte campioni dell'Italia nella fase a gironi dei Campionati Europei UEFA Under 21 del 2021.

Sorteggio fase finale EURO U21 2021

Conosciamo le squadre della fase finale EURO Under 21 2021

Gruppo A: Ungheria, Germania, Romania, Olanda

Gruppo B: Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Italia

Gruppo C: Russia, Islanda, Francia, Danimarca

Gruppo D: Portogallo, Croazia, Inghilterra, Svizzera



La fase finale del 2021, co-ospitata da Ungheria e Slovenia, ha un formato unico. La fase a gironi, infatti, si giocherà dal 24 al 31 marzo mentre dai quarti in poi si giocherà dal 31 maggio al 6 giugno. Il calendario delle partite verrà confermato a breve; i Gruppi A e C si giocheranno in Ungheria mentre i Gruppi B e D in Slovenia. Il calendario degli incontri è stato confermato: i Gruppi A e C si disputeranno in Ungheria, i Gruppi B e D in Slovenia.

Le fasce del sorteggio

Prima fascia

Spagna (detentori)

Germania

Francia

Inghilterra

Seconda fascia

Italia

Danimarca

Portogallo

Olanda

Terza fascia

Romania

Croazia

Repubblica Ceca

Russia

EURO U21 2021: le città ospitanti

Quarta fascia

Svizzera

Islanda

Slovenia (nazione ospitante)

Ungheria (nazione ospitante)

Le date

Gruppi A e B: 24/27/30 marzo

Gruppi C e D: 25/28/31 marzo

Quarti di finale: 31 maggio

Semifinali: 3 giugno

Finale: 6 giugno

Statistiche