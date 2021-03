Fase finale di EURO U21: calendario e risultati

Il primo Campionato Europeo UEFA Under 21 a 16 squadre si disputa in Ungheria e Slovenia ed è iniziato il 24 marzo.

La competizione è suddivisa in due parti; la fase a gironi prosegue fino al 31 marzo, mentre la fase a eliminazione diretta è in programma dal 31 maggio al 6 giugno. Le 16 contendenti sono divise in quattro gironi da quattro: le prime due classificate di ogni girone andranno ai quarti di finale.

Fase a gironi (24–31 marzo)

Mercoledì 24 marzo



Gruppo A

Ungheria - Germania 0-3 (Székesfehérvár) Romania - Olanda 1-1 (Budapest)

Slovenia - Spagna 0-3 (Maribor)Repubblica Ceca - Italia 1-1 (Celje)



Giovedì 25 marzo

Gruppo C

Francia - Danimarca (21:00, Szombathely)

Russia - Islanda (18:00, Győr)

Gruppo D

Portogallo - Croazia (21:00, Koper)

Inghilterra - Svizzera (15:00, Koper)

Sabato 27 marzo

Gruppo A

Ungheria - Romania (18:00, Budapest)

Germania - Olanda (21:00, Székesfehérvár)

Gruppo B

Spagna - Italia (21:00, Maribor)

Slovenia - Repubblica Ceca (18:00, Celje)

Domenica 28 marzo

Gruppo C

Russia - Francia (21:00, Szombathely)

Islanda - Danimarca (15:00, Győr)

Gruppo D

Portogallo - Inghilterra (21:00, Ljubljana)

Croazia - Svizzera (18:00, Koper)

Martedì 30 marzo

Gruppo A

Germany - Romania (18:00, Budapest)

Olanda - Ungheria (18:00, Székesfehérvár)

Gruppo B

Italia - Slovenia (21:00, Maribor)

Spagna - Repubblica Ceca (21:00, Celje)

Mercoledì 31 marzo

Gruppo C

Danimarca - Russia (18:00, Szombathely)

Islanda - Francia (18:00, Győr)

Gruppo D

Svizzera - Portogallo (18:00, Ljubljana)

Croazia - Inghilterra (18:00, Koper)

Fase a eliminazione diretta (31 maggio - 6 giugno)

Lunedì 31 maggio: quarti di finale

QF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo C (Budapest)

QF2: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo A (Székesfehérvár)

QF3: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo D (Maribor)

QF4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo B (Ljubljana)

Giovedì 3 giugno: semifinali

SF1: Vincente QF1 - Vincente QF2 (Székesfehérvár)

SF2: Vincente QF3 - Vincente QF4 (Maribor)

Domenica 6 giugno: finale

Vincente SF1 - Vincente SF2 (Ljubljana)

Sedi

Le partite si giocano in otto città (quattro per nazione). I Gruppi A e C si disputano in Ungheria, i Gruppi B e D in Slovenia.

Ungheria

Aréna Sóstó, Székesfehérvár (3 partite Gruppo A, un quarto di finale, una semifinale)

Bozsik Aréna, Budapest (3 partite Gruppo A, un quarto di finale)

Haladás Stadion, Szombathely (3 partite Gruppo C)

Gyirmóti Stadion, Győr (3 partite Gruppo C)

Slovenia

Stadion Ljudski Vrt, Maribor (3 partite Gruppo B, un quarto di finale, una semifinale)

Stadion Celje, Celje (3 partite Gruppo B)

Stadion Stožice, Ljubljana (2 partite Gruppo D, un quarto di finale, finale)

Stadion Bonifika, Koper (4 partite Gruppo D)

Orari CET