Semifinaliste EURO U21: come si sono qualificate

Le semifinaliste dell'Europeo Under 21 sono confermate: Francia, Germania, Romania e Spagna proseguono la prpria avventura.

Le tre vincitrici dei gironi e la miglior seconda – secondo l'Articolo 18 delle regole ufficiali – si sono qualificate per le semifinali.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: la Spagna travolge la Polonia

• Spagna qualificata come vincitrice del girone

• Italia eliminata. Gli Azzurrini non sono riusciti a passare come miglior seconda per un punto in meno della Francia.

• Polonia eliminata.

• Belgio eliminato.

• Germania qualificata come vincitrice del girone.

Danimarca ©Getty Images

• Danimarca eliminata. La squadra scandinava non è riuscita a passare come miglior seconda per un punto in meno della Francia.

• Austria eliminata.

• Serbia eliminata.

• Romania qualificata come vincitrice del girone, sopra la Francia per differenza reti.

• France miglior seconda, un punto in più di Italia e Danimarca.

• Inghilterra eliminata.

• Croazia eliminata.