La Germania batte il Portogallo e centra il terzo titolo a EURO Under 21

La Germania trionfa per la terza volta ai Campionati Europei UEFA Under 21 grazie a un gol di Lukas Nmecha, che permette ai tedeschi di superare 1-0 il Portogallo.

Nmecha va a segno al 4' della ripresa nella finale di Lubiana, riscattando la sconfitta subita due anni fa contro la Spagna. Il Portogallo, giunto al terzo ko in finale, fa di tutto per rientrare in partita, ma al triplice fischio sono i tedeschi a festeggiare il terzo titolo dopo quelli del 2009 e 2017.

La partita in breve

La Germania ha conquistato il suo terzo titolo battendo il Portogallo AFP via Getty Images

Il Portogallo pressa alto, ma dopo un paio di occasioni per Tiago Tomás e Diogo Dalot è la Germania che sale in cattedra. I tedeschi, attivi soprattutto sulle fasce, colgono una trasversa sugli sviluppi di un tiro deviato di Florian Wirtz. Diogo Costa effettua due buoni salvataggi su Nmecha e Arena Maier, mentre sul fronte opposto Vitinha va vicinissimo al gol, ma eccede nel dribbling davanti alla porta e l'occasione sfuma.

In avvio di ripresa un calo di concentrazione lusitano consente a Ridle Baku di pescare Nmecha, che firma il vantaggio tedesco. Il Portogallo si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma la Germania controlla agevolmente i cross e i lanci lunghi avversari.

Fábio Vieira, eletto Giocatore del Torneo, ha l'occasione migliore per il pareggio, ma Nico Schlotterbeck blocca con sicurezza. Karim Adeyemi ha poi due chance per il raddoppio in contropiede, entrambe neutralizzate da Diogo Costa. Il Portogallo attacca con tutte le energie rimaste, ma i ragazzi di Stefan Kuntz serrano i ranghi e al fischio finale festeggiano il terzo titolo continentale di categoria.

Formazioni

Germania: Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Maier, Dorsch (Janelt 85'); Wirtz (Adeyemi 68'), Özcan (Stach 90'+2), Berisha (Burkardt 68'); Nmecha (Jakobs 85')

Portogallo: Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite, Abdu Conté (Gonçalo Ramos 86'); Florentino (Gedson Fernandes 83'); Vitinha (Jota 59'), Fábio Vieira, Daniel Bragança; Dany Mota (Rafael Leão 46'), Tiago Tomás (Francisco Conceição 59')