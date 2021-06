Olanda - Germania: anteprima semifinale U21

L'Olanda affronta la Germania nella semifinale dell'Europeo Under 21 a Székesfehérvár giovedì 3 giugno alle 21:00 CET.

Per i biglietti clicca qui; ci saranno biglietti disponibili anche ai ticket office presso lo stadio.

In breve

A poco più di due mesi dal pareggio per 1-1 nella fase a gironi a Székesfehérvár, Olanda e Germania si ritrovano nello stesso stadio per un posto in finale. Entrambe hanno regalato emozioni ai quarti: l'Olanda ha ribaltato lo svantaggio battendo la Francia 2-1 a Budapest con due gol di Myron Boadu, mentre la Germania ha pareggiato nel finale a Székesfehérvár contro la Danimarca, recuperando poi lo svantaggio ai tempi supplementari e, alla fine, vincendo 6-5 ai rigori.

Fase a gironi highlights: Germania - Olanda 1-1

La Germania, che ha recuperato Niklas Dorsch dalla squalifica, è alla quarta semifinale consecutiva e spera di raggiungere la terza finale di fila. Un record stabilito dalla stessa nazionale tedesca tra il 1978 e il 1982, eguagliato poi tra il 1992 e il 1996 dall'Italia. L'Olanda, alla sua seconda semifinale dopo la conquista del titolo nel 2006 e nel 2007, è stata l'unica a vincere lunedì nei tempi regolamentari.

Dove guardare la semifinale

I tifosi posso trovare l'elenco dei dettagli delle emittenti televisive e i dettagli della copertura di UEFA.tv..

Il cammino verso la semifinale

Highlights: Olanda - Francia 2-1

Olanda



Qualificazioni: vincitrice Gruppo 7, V9 P0 S1 GF46 GS5

Vincitrice Gruppo A : Romania P1-1 (Budapest), Germania P1-1 (Székesfehérvár), Ungheria V6-1 (Székesfehérvár)

Quarti di finale: Francia V2-1 (Budapest)

Marcatori: Myron Boadu (3), Cody Gakpo* (2), Sven Botman (1), Brian Brobbey (1), Dani de Wit (1), Justin Kluivert (1), Perr Schuurs (1)



Germania

Highlights: Danimarca - Germania 2-2 (5-6 ai rigori)

Qualificazioni: vincitrice Gruppo 9, V6 P0 S2 GF22 GS10

Seconda Gruppo A : Ungheria V3-0 (Székesfehérvár), Netherlands D1-1 (Székesfehérvár), Romania P0-0 (Budapest)

Quarti di finale: Danimarca P2-2, V6-5 ai rig. (Székesfehérvár)

Marcatori: Lukas Nmecha (3), Ridle Baku (2), Jonathan Burkardt (1)

*Non incluso nella squadra della fase a eliminazione diretta

Probabili formazioni

Tutti i gol dell'Olanda nella fase a gironi

Olanda: Bijlow; Teze, Schuurs, Botman, Malacia; Harroui, De Wit, Kadioglu; Stengs, Boadu, Kluivert

Germania: Dahmen; Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Dorsch, Maier; Baku, Wirtz, Berisha; Nmecha

Il profilo delle due squadre

Olanda: La squadra di Erwin van de Looi gioca con il modulo 4-3-3, con i terzini sempre pronti ad attaccare. Il trio di centrocampo è orchestrato dal capitano Dani de Wit, spostato in posizione più arretrata rispetto al ruolo offensivo occupato durante la fase a gironi. Nonostante le assenza di Teun Koopmeiners e Cody Gakpo – entrambi convocati per UEFA EURO 2020 – così come quella dell'ala Noa Lang, l'arma principale dell'Olanda resta il trio d'attacco formato da Calvin Stengs, Boadu e Kluivert.

Tutti i gol della Germania nella fase a gironi l

Germania: Ha dominato per ampi tratti i quarti di finale contro un'organizzata Danimarca: il capitano Arne Maier ha guidato con sapienza il centrocampo, i terzini David Raum e Josha Vagnoman hanno spinto con grande efficacia mentre Nmecha è stato protagonista in attacco. Jonathan Burkardt è entrato dalla panchina offrendo un contributo fondamentale per la sua squadra.