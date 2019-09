Under 19 - Europei Under 19 del 2021 e 2022 in Romania e Slovacchia - Notizie

Europei Under 19 del 2021 e 2022 in Romania e Slovacchia

Intro articolo Romania e Slovacchia ospiteranno la fase finale U19 EURO rispettivamente nel 2021 e 2022. Contenuti top media ©Sportsfile Corpo articolo Romania e Slovacchia sono state scelte per ospitare la fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 19 rispettivamente nel 2021 e 2022. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo UEFA riunitosi oggi a Lubiana. La Federcalcio rumena (FRF) aveva precedentemente ospitato l'Europeo U19 nel 2011. La Romania ha anche ospitato la fase finale U21 nel 1998 e Bucarest è una delle sedi di UEFA EURO 2020, dopo avere accolto nel 2012 la finale di UEFA Europa League. La Federazione slovacca (SFZ) ha ospitato l'Europeo U21 nel 2000, EURO U17 nel 2013 e l'Europeo femminile U19 nel 2016. L'Irlanda del Nord ospiterà la fase finale del torneo U19 di questa stagione del 19 luglio all'1 agosto.