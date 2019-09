Qualificazioni Under 19: si comincia l'8 ottobre

Le qualificazioni per il Campionato Europeo Under 19 UEFA 2019/20 si disputano dall'8 ottobre al 19 novembre e vedono in gara 52 squadre su 54. L'obiettivo è raggiungere la fase finale in Irlanda del Nord.

Partite

Le prime due classificate di ogni girone e la terza classificata con i migliori risultati contro la coppia di testa raggiungeranno il Portogallo (testa di serie) al turno elite, che verrà sorteggiato il 3 dicembre e si giocherà nella primavera 2020.

Le sette vincitrici dei gironi al turno elite raggiungeranno l'Irlanda del Nord alla fase finale, in programma dal 19 luglio all'1 agosto 2020.

La fase finale decreterà anche le squadre qualificate in Coppa del Mondo FIFA Under 20 2021.

Gruppo 1 (13–19 novembre): Turchia*, Bulgaria, Montenegro, Armenia

Gruppo 2 (8–14 ottobre): Spagna (campione in carica), Serbia*, Romania, Lituania

Gruppo 3 (9–15 ottobre): Germania, Scozia*, Bielorussia, Andorra

Gruppo 4 (13–19 novembre): Grecia, Belgio*, Islanda, Albania

Gruppo 5 (13–19 novembre): Russia, Polonia, Galles*, Kosovo

Gruppo 6 (13–19 novembre): Italia*, Slovacchia, Cipro, Malta

Gruppo 7 (9–15 ottobre): Repubblica Ceca*, Norvegia, Azerbaigian, San Marino

Gruppo 8 (13–19 novembre): Francia, Danimarca*, Finlandia, Isole Faroe

Gruppo 9 (13–19 novembre): Ucraina, Svezia*, Slovenia, Estonia

Gruppo 10 (13–19 novembre): Austria*, Repubblica d'Irlanda, Svizzera, Gibilterra

Gruppo 11 (13–19 novembre): Inghilterra, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord*, Lussemburgo

Gruppo 12 (8–14 ottobre): Olanda, Israele, Lettonia*, Moldavia

Gruppo 13 (9–15 ottobre): Croazia, Georgia, Ungheria*, Kazakistan

*Nazione ospitante