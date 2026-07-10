Anteprima finale EURO Under 19 2026: Spagna - Germania

In vista della finale del Campionato Europeo Under 19 2026, UEFA.com rivive il confronto tra le due squadre nella fase a gironi e passa in rassegna i temi principali della sfida di sabato.

Pronte per una nuova sfida

Spagna e Germania si sono già affrontate in questa fase finale, all'ultima giornata del Gruppo A. La squadra di Paco Gallardo ha vinto 4-0, conquistando il primo posto, ma entrambe si aspettano un incontro completamente diverso sabato. "Ci saranno nuovi giocatori in tutte e due le squadre e la finale è una partita secca", commenta il Ct della Germania, Christian Wörns. Gallardo è d'accordo: "Sarà meglio dimenticare l'ultima partita: questa sarà la più importante dell'anno per questa generazione".

Andando ancora più indietro, Spagna e Germania hanno dato vita a uno dei match più belli di sempre agli Europei Under 19: la semifinale dello scorso anno, vinta dalla Roja per 6-5 ai tempi supplementari. Gallardo, che era già alla guida della nazionale, vorrebbe solo una gara un po' meno folle. "Non voglio che si ripeta di nuovo", scherza il Ct spagnolo, "anche se molti mi dicono che è stata una delle partite più belle della storia".

Highlights semifinale: Spagna - Germania 6-5

Centrocampo di qualità

La Spagna si è messa in evidenza in tutti i reparti durante il suo cammino verso la finale, ma ha dimostrato una particolare superiorità a centrocampo, con il capitano Quim Junyent, il marcatore Xavi Espart e l'assistman Thiago Pitarch protagonisti della semifinale contro la Croazia. "Gioco con Xavi da quando avevamo sette o otto anni", spiega Junyent. "Ho conosciuto Thiago quest'anno e mi trovo molto bene anche con lui. Sono molto felice di giocare con loro, ma anche con tutta la squadra".

Xavi Espart e Quim Junyent sono cresciuti nella Masia UEFA via Getty Images

Pronta alle sfide che contano

Nella vittoriosa semifinale contro l'Ucraina, la Germania ha dimostrato di saper gestire molto bene la pressione, pareggiando poco prima dell'intervallo e segnando il gol decisivo nel recupero del secondo tempo. È più questione di mentalità o qualità? Ecco la risposta di Wörns: "Entrambe. Mentalità e qualità, soprattutto qualità individuale. Non si tratta solo di testa, ma anche di cuore". Nessuno incarna questo concetto più del capitano Francis Onyeka, autore del gol decisivo. "Anche se Francis non dovesse esserci per 88 minuti, magari ci sarà un minuto o un'azione in cui sarà lì, pronto a decidere la partita", ha commentato Wörns a proposito del suo capitano.

La difesa inviolata della Spagna

Nessuna squadra è riuscita a scardinare la difesa spagnola nella fase a gironi e neanche nelle qualificazioni, con tre vittorie su tre e zero gol subiti nel turno elite. È un bilancio straordinario che potrebbe diventare un record: la Spagna sarebbe infatti la prima squadra nella storia degli Europei Under 19 a vincere il torneo senza subire reti. Il segreto di questa solidità difensiva? "La cosa più importante è lo spirito di squadra, attaccare e difendere insieme", spiega Gallardo.

Plasmato dal viaggio

Dopo la vittoria nella semifinale di mercoledì, Onyeka ha parlato degli anni di duro lavoro che hanno portato la Germania fino a questo punto. "A livello Under 17 non ci siamo qualificati per gli Europei", spiega Onyeka. "Ora ci siamo riusciti e siamo andati direttamente in finale, quindi abbiamo fatto un grande passo avanti". Oltre all'euforia, un titolo sarebbe incoraggiante per la prossima tappa di questo percorso, soprattutto perché giocatori come Joshua Kimmich, attuale capitano della nazionale maggiore, facevano parte dell'ultima squadra vincitrice. "Il percorso di Kimmich lo conoscono tutti, quindi è qualcosa di importante", afferma Onyeka.

La Germania punta al suo terzo titolo, il primo dal 2014. UEFA via Getty Images

Il tempo libero

Conosciamo le storie che si vedono in campo, ma cosa hanno fatto i giocatori nel tempo libero durante il torneo? Nel caso della Spagna, la risposta è il ping-pong. Tre giocatori sono particolarmente bravi, secondo il capitano Quim Junyent: "Quando è iniziato il torneo non ero molto forte, ma ora penso di essere tra i migliori insieme ad Andres [Cuenca] e Hugo [López]".

La Germania ha dedicato il tempo libero ai giochi di carte, soprattutto due. "Abbiamo giocato molto a Uno e a un gioco di carte tedesco che si chiama Werewolf", rivela Onyeka, che indica il terzino Kacper Koscierski come il maestro assoluto di Uno.