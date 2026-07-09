UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Finale EURO Under 19 2026: Spagna - Germania

giovedì 9 luglio 2026

Il cammino verso la finale, la storia, i migliori marcatori e le statistiche chiave: un'analisi approfondita delle finaliste di EURO Under 19 2026.

Finale EURO Under 19 2026: Spagna - Germania

La Spagna, vincitrice del Gruppo A, e la Germania, seconda classificata, si affronteranno nuovamente sabato nella finale del Campionato Europeo UEFA Under 19 al Racecourse Ground di Wrexham.

Analizziamo insieme le due squadre.

Spagna - Germania

  • Le due squadre si sono affrontate nella prima finale del Campionato Europeo Under 19 nel 2002, con Fernando Torres autore dell'unico gol che ha regalato la vittoria alla Spagna. Tra le sfide più recenti, ricordiamo l'incredibile vittoria della Spagna per 6-5 nella semifinale del 2025, la partita con il punteggio più alto nella storia della fase finale, e l'incontro della terza giornata di questo Campionato Europeo, vinto dalla Spagna per 4-0.

Spagna

La Spagna festeggia dopo la vittoria in semifinale
La Spagna festeggia dopo la vittoria in semifinaleUEFA via Getty Images

Turno di qualificazione: accesso diretto al turno successivo per le teste di serie
Turno Elite: vincente Gruppo 7 (giocato in Spagna)
4-0 contro Slovenia, 4-0 contro Finlandia, 3-0 contro Paesi Bassi

Vincente Gruppo A
7-0 contro Galles (Wrexham), 3-0 contro Danimarca (Denbighshire), 4-0 contro Germania (Denbighshire)
Semifinale: Spagna - Croazia 3-0
Capocannoniere della fase finale: José Antonio Morante – 4
Capocannoniere (incluse qualificazioni): Hugo López, José Antonio Morante, Ousmane Diallo – 5

2024/25: seconda classificataMiglior precedente: campione x 9 (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019, 2024)
Bilancio nelle finali U19: V9 S2

Precedenti in finale
2025: 0-1 contro Paesi Bassi
2024: 2-0 contro Francia
2019: 2-0 contro Portogallo
2015: 2-0 contro Russia
2012: 1-0 contro Grecia
2011: 3-2aet contro Cechia
2010: 1-2 contro Francia
2007: 1-0 contro Grecia
2006: 2-1 contro Scozia
2004: 1-0 contro Turchia
2002: 1-0 contro Germania

  • La Spagna è alla dodicesimi finale, un record che doppia la secondo migliore in questa classifica, il Portogallo. Una delle due sconfitte in finale è arrivata l'anno scorso in Romania. La Spagna era allenata da Paco Gallardo in quella fase finale e Andres Cuenca e Quim Junyent facevano già parte della squadra.

Germania

L'esultanza della Germania per il successo in semifinale
L'esultanza della Germania per il successo in semifinaleUEFA via Getty Images

Turno di qualificazione: vincente Gruppo 12 (giocato in Norvegia)
7-0 contro Armenia, 5-0 contro Kosovo, 2-1 contro Norvegia
Turno Elite: vincente Gruppo 1 (giocato in Germania)
2-2 contro Svezia, 1-0 contro Grecia, 3-2 contro Austria

Seconda Gruppo A
4-3 contro Danimarca (Denbighshire), 4-0 contro Galles (Wrexham), 0-4 contro Spagna (Denbighshire)
Semifinale: Ucraina - Germania 1-2
Capocannoniere della fase finale: Otto Stange – 4
Capocannoniere (incluse qualificazioni): Francis Onyeka – 11

2024/25: semifinale
Miglior precedente: campione x 2 (2008, 2014)
Bilancio nelle finali U19: V2 S0

Precedenti in finale
2014: 1-0 contro Portogallo
2008: 3-1 contro Italia

  • La squadra sogna di conquistare il primo titolo dal 2014: l'attuale capitano della nazionale Joshua Kimmich faceva parte della squadra che ha vinto l'ultima volta.
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 9 luglio 2026

Scelti per te

Le squadre qualificate alla fase finale
Live 31/03/2026

Le squadre qualificate alla fase finale

Il turno elite ha decretato le sette squadre che si uniranno al Galles nella fase finale del 2026.
Sorteggio fase finale Under 19
Live 17/04/2026

Sorteggio fase finale Under 19

Il sorteggio ha deciso i gironi della fase finale in Galles.
Fase finale 2026: Galles
Live 07/07/2026

Fase finale 2026: Galles

Il Galles ospita il torneo dal 28 giugno all'11 luglio.