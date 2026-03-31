Riepilogo turno elite di EURO Under 19: Croazia, Danimarca, Germania, Italia, Serbia, Spagna, Ucraina qualificate
martedì 31 marzo 2026
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Il turno elite ha decretato le sette squadre che si uniranno al Galles nella fase finale del 2026.
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Il turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 19 2025/26 ha decretato che Croazia, Danimarca, Germania, Italia, Serbia, Spagna e Ucraina raggiungeranno il Galles alla fase finale.
I vincitori dei sette mini-tornei (con gare di sola andata in sede unica) raggiungeranno i padroni di casa del Galles nella fase finale del torneo, il cui sorteggio è previsto per il 16 aprile presso la Wrexham University. La fase finale si disputerà dal 28 giugno all'11 luglio e determinerà anche le squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA U20 2027 in Azerbaigian (che rappresenterà la UEFA in qualità di nazione co-organizzatrice) e Uzbekistan.
Le 28 squadre in gara hanno superato il turno di qualificazione autunnale, l'ultimo con l'attuale format di EURO Under 19. A partire dal 2026/27, le qualificazioni si svolgeranno in tre fasi, la prima nella primavera del 2026, con i primi due turni giocati in due leghe con promozioni e retrocessioni. La fase finale a otto squadre invece resterà invariata rispetto all'attuale format.
Gruppo 1
Qualificata alla fase finale: Germania (nazione ospitante)
Altre nel girone: Austria, Grecia, Svezia
Gruppo 2
Qualificata alla fase finale: Serbia
Altre nel girone: Inghilterra, Portogallo (nazione ospitante), Polonia
Gruppo 3
Qualificata alla fase finale: Croazia (nazione ospitante)
Altre nel girone: Francia, Svizzera, Norvegia
Gruppo 4
Qualificata alla fase finale: Danimarca.
Nel girone anche: Belgio, Repubblica Ceca (nazione ospitante), Lettonia.
Gruppo 5
Qualificata alla fase finale: Ucraina
Altre nel girone: Irlanda del Nord, Kazakistan, Romania (nazione ospitante)
Gruppo 6
Qualificata alla fase finale: Italia (nazione ospitante)
Altre nel girone: Turchia, Ungheria, Slovacchia
Gruppo 7
Qualificata alla fase finale: Spagna (nazione ospitante)
Altre nel girone: Paesi Bassi (campioni in carica), Finlandia, Slovenia