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Riepilogo turno elite di EURO Under 19: Croazia, Danimarca, Germania, Italia, Serbia, Spagna, Ucraina qualificate

martedì 31 marzo 2026

Il turno elite ha decretato le sette squadre che si uniranno al Galles nella fase finale del 2026.

L'Italia festeggia la qualificazione alla fase finale.
L'Italia festeggia la qualificazione alla fase finale. NurPhoto via Getty Images

Il turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 19 2025/26 ha decretato che Croazia, Danimarca, Germania, Italia, Serbia, Spagna e Ucraina raggiungeranno il Galles alla fase finale.

I vincitori dei sette mini-tornei (con gare di sola andata in sede unica) raggiungeranno i padroni di casa del Galles nella fase finale del torneo, il cui sorteggio è previsto per il 16 aprile presso la Wrexham University. La fase finale si disputerà dal 28 giugno all'11 luglio e determinerà anche le squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA U20 2027 in Azerbaigian (che rappresenterà la UEFA in qualità di nazione co-organizzatrice) e Uzbekistan.

Le 28 squadre in gara hanno superato il turno di qualificazione autunnale, l'ultimo con l'attuale format di EURO Under 19. A partire dal 2026/27, le qualificazioni si svolgeranno in tre fasi, la prima nella primavera del 2026, con i primi due turni giocati in due leghe con promozioni e retrocessioni. La fase finale a otto squadre invece resterà invariata rispetto all'attuale format.

Risultati

Gironi turno elite EURO U19

Gruppo 1
Qualificata alla fase finale: Germania (nazione ospitante)
Altre nel girone: Austria, Grecia, Svezia

Gruppo 2
Qualificata alla fase finale: Serbia
Altre nel girone: Inghilterra, Portogallo (nazione ospitante), Polonia

Gruppo 3
Qualificata alla fase finale: Croazia (nazione ospitante)
Altre nel girone: Francia, Svizzera, Norvegia

Gruppo 4
Qualificata alla fase finale: Danimarca.
Nel girone anche: Belgio, Repubblica Ceca (nazione ospitante), Lettonia.

Gruppo 5
Qualificata alla fase finale: Ucraina
Altre nel girone: Irlanda del Nord, Kazakistan, Romania (nazione ospitante)

Gruppo 6
Qualificata alla fase finale: Italia (nazione ospitante)
Altre nel girone: Turchia, Ungheria, Slovacchia

Gruppo 7
Qualificata alla fase finale: Spagna (nazione ospitante)
Altre nel girone: Paesi Bassi (campioni in carica), Finlandia, Slovenia

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