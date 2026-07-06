Anteprima semifinali EURO Under 19: Spagna - Croazia, Ucraina - Germania

La Spagna, detentrice di numerosi record, affronta la Croazia, che approda a questo turno solo per la seconda volta, mentre l'altra sfida oppone Ucraina e Germania: ecco l'anteprima delle semifinali di EURO Under 19.

Semifinali: mercoledì 8 giugno SF1: Spagna - Croazia (Denbigh, 17:30)

SF2: Ucraina - Germania (Wrexham, 20:00) Orari CET (il Galles è un'ora indietro)

Spagna - Croazia

In una sola parola: imperiosa. La Spagna arriva in semifinale dopo tre vittorie su tre, 14 gol e nessun gol subito nel Gruppo A: un bilancio che dà fiducia, anche se Paco Gallardo non lascia spazio all'autocompiacimento. "Sono molto contento delle tre partite giocate, ma ormai sono passate", commenta il Ct della Spagna. "Non abbiamo ancora vinto nulla, solo le prime tre gare".

Mentre la Spagna ha passato il turno senza difficoltà, la Croazia ha dimostrato di saper navigare anche in acque turbolente, conquistando la qualificazione in modo rocambolesco alla terza giornata. Per il Ct Siniša Orešcanin, il 3-0 sulla Serbia ha ribadito che la sua squadra possiede "qualcosa di speciale" e potrebbe addirittura arrivare per la prima volta in finale. "Faremo del nostro meglio per vincere EURO", ha dichiarato il centrocampista Lovro Chelfi.

Lo sapevi?

La Spagna è rimasta imbattuta agli Europei Under-19 2025/26, avendo concluso la fase elite a punteggio pieno con 11 gol segnati e zero subiti.

La Croazia ha raggiunto la sua seconda semifinale dopo quella del 2010. La Spagna è diventata la detentrice del record assoluto con 13 presenze in semifinale.

Highlights Campionato Europeo Under 19: Serbia - Croazia 0-3

Ucraina - Germania

"Vorrei rivivere quell'emozione", ha dichiarato il Ct Dmytro Mikhailenko in conferenza stampa ripensando alla cavalcata dell'Ucraina fino alle semifinali del 2024. Dopo un cammino perfetto nel Gruppo B, ora può riviverla. L'Ucraina ha vinto con stile, realizzando una serie di gol spettacolari come quelli di Pavlo Liusin, Vitaliy Hlyut e Bohdan Olychenko. La squadra è in fiducia ma comunque consapevole che la attende una dura prova. "Dobbiamo essere forti e saper soffrire in difesa quando servirà", ha affermato Mikhailenko.

La Germania era già sicura della semifinale al termine della seconda giornata ma si pone qualche interrogativo dopo la sconfitta per 4-0 contro la Spagna. "Subiamo troppi gol", ha dichiarato il centrocampista Boris Mamuzah Lum, parlando anche della vittoria per 4-3 all'esordio contro la Danimarca. L'ottima qualità offensiva ha compensato i problemi in difesa ("una delle nostre qualità è la capacità di segnare tanto"), quindi non sarà facile fermare i tedeschi se dovessero dimostrarsi più solidi nelle retrovie.

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