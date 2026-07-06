Classifica marcatori EURO Under 19 2026: Morante davanti a Sergio Esteban, Olti Hyseni e Otto Stange

Al termine della fase a gironi del Campionato Europeo Under 19 UEFA 2026 in Galles, Morante è in testa alla classifica marcatori ma è tallonato da tre giocatori.

Solo uno dei sette giocatori che hanno segnato due o più gol non sarà in grado di incrementare il suo bottino, perché lo spareggio di mercoledì non verrà conteggiato nel computo totale.

Classifica marcatori Campionato Europeo Under 19 4 Morante (Spagna) 3 Olti Hyseni (Danimarca)

3 Otto Stange (Germania)

3 Sergio Esteban (Spagna) 2 Vitaliy Hlyut (Ucraina)

2 Ousmane Diallo (Spagna)

2 Francis Onyeka (Germania)

Highlights EURO Under 19: Galles - Spagna 0-7

Classifica marcatori EURO Under 19 2025/26

10 Francis Onyeka (Germania)﻿

7 Otto Stange (Germania)

7 Anestis Mythou (Grecia)﻿

6 Louis Buffon (Cechia)﻿

6 Shumaira Mheuka﻿ (Inghilterra)

6 Tobias van den Elshout﻿ (Paesi Bassi)



Classifica marcatori EURO Under 19 per edizione (fase finale)



2024/25: Said El Mala (Germania), Pablo Garcia (Spagna), Max Moerstedt (Germania), Kees Smit (Paesi Bassi) 4

2023/24: Daniel Braut (Norvegia) 3

2022/23: Víctor Barberá (Spagna) 4

2021/22: Loum Tchaouna (Francia) 4

2018/19: Gonçalo Ramos (Portogallo) 4

2017/18: João Filipe (Portogallo), Francisco Trincão (Portogallo) 5

2016/17: Ben Brereton Diaz (Inghilterra), Viktor Gyökeres (Svezia), Joel Piroe (Paesi Bassi), Ryan Sessegnon (Inghilterra) 3

2015/16: Jean-Kevin Augustin (Francia) 6

2014/15: Borja Mayoral (Spagna) 3

2013/14: Davie Selke (Germania) 6

2012/13: Anass Achahbar (Paesi Bassi), Alexandre Guedes (Portogallo), Gratas Sirgėdas (Lituania) 3

2011/12: Jesé Rodríguez (Spagna) 5

2010/11: Álvaro Morata (Spagna) 6

2009/10: Daniel Pacheco (Spagna) 4

2008/09: Nathan Delfouneso (Inghilterra) 4

2007/08: Tomáš Necid (Cechia) 4

2006/07: Anis Ben-Hatira (Germania), Kévin Monnet-Paquet (Francia), Kostantinos Mitroglou (Grecia) 3

2005/06: Alberto Bueno (Spagna), İlhan Parlak (Turchia﻿) 5

2004/05: Borko Veselinović (Serbia e Montenegro) 5

2003/04: Ali Oztürk (Turchia﻿), Lukasz Piszczek (Polonia) 4

2002/03: Paulo Sérgio (Portogallo) 5

2001/02: Fernando Torres (Spagna) 4

Classifica marcatori EURO Under 19 per edizione (qualificazioni incluse)



2024/25: Ayoub Oufkir (Paesi Bassi) 7

2023/24: Dzenan Pejcinovic (Germania) 8

2022/23: Víctor Barberá (Spagna), Samuele Vignato (Italia) 5

2021/22: Dane Scarlett (Inghilterra) 8

2018/19: Ferran Torres (Spagna) 7

2017/18: Erling Haaland (Norvegia) 10

2016/17: Etienne Amenyido (Francia), Nathan Broadhead (Galles), Viktor Gyökeres (Svezia), Lassi Lappalainen (Finlandia), Birk Risa (Norvegia), Daniel Turyna (Cechia) 5

2015/16: Jean-Kévin Augustin (Francia) 11

2014/15: Ramil Sheydaev (Russia) 12

2013/14: André Silva (Portogallo), Davie Selke (Germania) 11

2012/13: Anass Achahbar (Paesi Bassi) 9

2011/12: Betinho (Portogallo) 10

2010/11: Álvaro Morata (Spagna) 10

2009/10: Mattia Destro (Italia) 8

2008/09: Nathan Delfouneso (Inghilterra), Yacin Brahimi (Francia) 7

2007/08: Michail Pavlis (Grecia) 7

2006/07: Kostas Mitroglou (Grecia), Krisztián Németh (Ungheria), Adam Rooney (Repubblica d'Irlanda) 8

2005/06: İlhan Parlak (Turchia﻿) 10

2004/05: Borko Veselinović (Serbia e Montenegro) 11

2003/04: Olexandr Aliyev (Ucraina), Ali Oztürk (Turchia﻿), Lukasz Piszczek (Polonia) 8

2002/03: Sébastien Grax (Francia) 9

2001/02: Kevin Vandenbergh (Belgio) 10