Classifica marcatori EURO Under 19 2026: Morante davanti a Sergio Esteban, Olti Hyseni e Otto Stange
lunedì 6 luglio 2026
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Lo spagnolo è in testa alla classifica marcatori con quattro gol agli Europei Under 19 in Galles.
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Al termine della fase a gironi del Campionato Europeo Under 19 UEFA 2026 in Galles, Morante è in testa alla classifica marcatori ma è tallonato da tre giocatori.
Solo uno dei sette giocatori che hanno segnato due o più gol non sarà in grado di incrementare il suo bottino, perché lo spareggio di mercoledì non verrà conteggiato nel computo totale.
Classifica marcatori Campionato Europeo Under 19
4 Morante (Spagna)
3 Olti Hyseni (Danimarca)
3 Otto Stange (Germania)
3 Sergio Esteban (Spagna)
2 Vitaliy Hlyut (Ucraina)
2 Ousmane Diallo (Spagna)
2 Francis Onyeka (Germania)
Classifica marcatori EURO Under 19 2025/26
10 Francis Onyeka (Germania)
7 Otto Stange (Germania)
7 Anestis Mythou (Grecia)
6 Louis Buffon (Cechia)
6 Shumaira Mheuka (Inghilterra)
6 Tobias van den Elshout (Paesi Bassi)
Classifica marcatori EURO Under 19 per edizione (fase finale)
2024/25: Said El Mala (Germania), Pablo Garcia (Spagna), Max Moerstedt (Germania), Kees Smit (Paesi Bassi) 4
2023/24: Daniel Braut (Norvegia) 3
2022/23: Víctor Barberá (Spagna) 4
2021/22: Loum Tchaouna (Francia) 4
2018/19: Gonçalo Ramos (Portogallo) 4
2017/18: João Filipe (Portogallo), Francisco Trincão (Portogallo) 5
2016/17: Ben Brereton Diaz (Inghilterra), Viktor Gyökeres (Svezia), Joel Piroe (Paesi Bassi), Ryan Sessegnon (Inghilterra) 3
2015/16: Jean-Kevin Augustin (Francia) 6
2014/15: Borja Mayoral (Spagna) 3
2013/14: Davie Selke (Germania) 6
2012/13: Anass Achahbar (Paesi Bassi), Alexandre Guedes (Portogallo), Gratas Sirgėdas (Lituania) 3
2011/12: Jesé Rodríguez (Spagna) 5
2010/11: Álvaro Morata (Spagna) 6
2009/10: Daniel Pacheco (Spagna) 4
2008/09: Nathan Delfouneso (Inghilterra) 4
2007/08: Tomáš Necid (Cechia) 4
2006/07: Anis Ben-Hatira (Germania), Kévin Monnet-Paquet (Francia), Kostantinos Mitroglou (Grecia) 3
2005/06: Alberto Bueno (Spagna), İlhan Parlak (Turchia) 5
2004/05: Borko Veselinović (Serbia e Montenegro) 5
2003/04: Ali Oztürk (Turchia), Lukasz Piszczek (Polonia) 4
2002/03: Paulo Sérgio (Portogallo) 5
2001/02: Fernando Torres (Spagna) 4
Classifica marcatori EURO Under 19 per edizione (qualificazioni incluse)
2024/25: Ayoub Oufkir (Paesi Bassi) 7
2023/24: Dzenan Pejcinovic (Germania) 8
2022/23: Víctor Barberá (Spagna), Samuele Vignato (Italia) 5
2021/22: Dane Scarlett (Inghilterra) 8
2018/19: Ferran Torres (Spagna) 7
2017/18: Erling Haaland (Norvegia) 10
2016/17: Etienne Amenyido (Francia), Nathan Broadhead (Galles), Viktor Gyökeres (Svezia), Lassi Lappalainen (Finlandia), Birk Risa (Norvegia), Daniel Turyna (Cechia) 5
2015/16: Jean-Kévin Augustin (Francia) 11
2014/15: Ramil Sheydaev (Russia) 12
2013/14: André Silva (Portogallo), Davie Selke (Germania) 11
2012/13: Anass Achahbar (Paesi Bassi) 9
2011/12: Betinho (Portogallo) 10
2010/11: Álvaro Morata (Spagna) 10
2009/10: Mattia Destro (Italia) 8
2008/09: Nathan Delfouneso (Inghilterra), Yacin Brahimi (Francia) 7
2007/08: Michail Pavlis (Grecia) 7
2006/07: Kostas Mitroglou (Grecia), Krisztián Németh (Ungheria), Adam Rooney (Repubblica d'Irlanda) 8
2005/06: İlhan Parlak (Turchia) 10
2004/05: Borko Veselinović (Serbia e Montenegro) 11
2003/04: Olexandr Aliyev (Ucraina), Ali Oztürk (Turchia), Lukasz Piszczek (Polonia) 8
2002/03: Sébastien Grax (Francia) 9
2001/02: Kevin Vandenbergh (Belgio) 10