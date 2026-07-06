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Semifinali EURO Under 19 2026: Spagna-Croazia, Ucraina-Germania

lunedì 6 luglio 2026

Cammino verso le semifinali, storia e statistiche: guida alle semifinaliste di EURO Under 19 in Galles.

Le semifinali: Spagna-Croazia Ucraina-Germania
Le semifinali: Spagna-Croazia Ucraina-Germania UEFA

Mercoledì, la Spagna affronterà la Croazia a Denbigh, mentre Ucraina e Germania si sifderanno a Wrexham per conquistare un posto nella finale del Campionato Europeo Under 19 UEFA.

Ecco le quattro contendenti al titolo del 2026.

Calendario fase a eliminazione diretta di EURO Under 19 2026

Semifinali: mercoledì 8 luglio
SF1: Spagna - Croazia (Denbigh, 17:30)
SF2: Ucraina - Germania (Wrexham, 20:00)

Finale: sabato 11 luglio
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2 (Wrexham, ore 20:00)

Orari CET (il Galles è un'ora indietro)

Spagna - Croazia

  • La Spagna è in semifinale per la tredicesima volta, la Croazia solo per la seconda. Mentre le furie rosse hanno superato matematicamente la fase a gironi già alla seconda giornata, la Croazia ha dovuto attendere gli ultimi minuti dell'ultima a partita del Gruppo B.

Spagna

La Spagna accede alla sua tredicesima semifinale
La Spagna accede alla sua tredicesima semifinaleUEFA via Getty Images

Turno di qualificazione: esonerata in quanto prima testa di serie
Turno elite: vincitrice Gruppo 7 (giocato in Spagna)
4-0 contro Slovenia, 4-0 contro Finlandia, 3-0 contro Paesi Bassi

Vincitrice Gruppo A
7-0 contro Galles (Wrexham), 3-0 contro Danimarca (Denbighshire), 4-0 contro Germania (Denbighshire)
Miglior marcatore fase finale: Morante – 4
Migliori marcatori comprese le qualificazioni: Hugo López, Morante – 5

2024/25: secondo posto
Miglior traguardo: campione x 9 (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019, 2024)
Bilancio semifinali U19: V10 S2

Semifinali precedenti
2025: 6-5dts contro Germania
2024: 1-0dts contro Italia
2023: 2-3 contro Italia
2019: 0-0dts, 4-3 dcr contro Francia
2015: 2-0 contro Francia
2013: 1-2dts contro Francia
2012: 3-3dts, 4-2drc contro Francia
2011: 5-0 contro Repubblica d'Irlanda
2010: 3-1 contro Inghilterra
2007: 0-0dts, 4-2dcr contro Francia
2006: 5-0 contro Austria
2004: 2-2dts, 4-1dcr contro Ucraina

  • Tredicesima semifinale agli Europei Under 19 per la Spagna: nuovo record assoluto con una lunghezza di vantaggio sulla Francia.

Croazia

La Croazia festeggia la rocambolesca qualificazione in semifinale
La Croazia festeggia la rocambolesca qualificazione in semifinaleUEFA via Getty Images

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 6 (giocato in Croazia)
2-0 contro Georgia, 8-0 contro Gibilterra, 4-1 contro Serbia
Turno elite: vincitrice Gruppo 3 (giocato in Croazia)
4-1 contro Svizzera, 1-0 contro Norvegia, 1-1 contro Francia

Seconda classificata del Gruppo B
1-3 contro Ucraina (Bangor), 0-0 contro Italia (Caernafon), 3-0 contro Serbia (Caernafon)
Migliori marcatori fase finale: Ivan Barić, Lovro Chelfi, Patrice Čović, Dino Godec – 1
Migliori marcatori comprese le qualificazioni: Ivan Barić, Lovro Chelfi, Luka Vrzić – 3

2024/25: turno elite
Miglior traguardo: semifinale (2010)
Bilancio semifinali U19: V0 S1

Semifinali precedenti
2010: 1-2 contro Francia

  • Alla prima partecipazione alla fase finale del Campionato Europeo Under 19 dopo dieci anni (la seconda in tutto), la Croazia ha raggiunto la semifinale.

Ucraina - Germania

  • Le delusioni in semifinale sono ancora vive nella memoria di Ucraina e Germania, che hanno perso di misura rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Le loro ultime vittorie in semifinale risalgono al 2009 e al 2014, gli stessi anni in cui l'Ucraina ha conquistato il suo unico titolo e la Germania il più recente.

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 12 (giocato in Norvegia)
7-0 contro Armenia, 5-0 contro Kosovo, 2-1 contro Norvegia
Turno elite: vincitrice Gruppo 1 (giocato in Germania)
2-2 contro Svezia, 1-0 contro Grecia, 3-2 contro Austria

Secondo posto Gruppo A
4-3 contro Danimarca (Denbighshire), 4-0 contro Galles (Wrexham), 0-4 contro Spagna (Denbighshire)
Miglior marcatore fase finale: Otto Stange – 3
Miglior marcatore comprese le qualificazioni: Francis Onyeka – 10

2024/25: semifinale
Miglior traguardo: campione x 2 (2008, 2014)
Bilancio semifinali U19: V2 S3

Semifinali precedenti
2025: 5-6dts contro Spagna
2014: 4-0 contro Austria
2008: 2-1 contro Cechia
2007: 2-3 contro Grecia
2005: 2-3 contro Francia

  • La semifinale dello scorso anno contro la Spagna è stata la partita con il punteggio più alto nella storia delle fasi finali del Campionato Europeo Under 19.

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