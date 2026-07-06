Semifinali EURO Under 19 2026: Spagna-Croazia, Ucraina-Germania
lunedì 6 luglio 2026
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Cammino verso le semifinali, storia e statistiche: guida alle semifinaliste di EURO Under 19 in Galles.
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Mercoledì, la Spagna affronterà la Croazia a Denbigh, mentre Ucraina e Germania si sifderanno a Wrexham per conquistare un posto nella finale del Campionato Europeo Under 19 UEFA.
Ecco le quattro contendenti al titolo del 2026.
Calendario fase a eliminazione diretta di EURO Under 19 2026
Semifinali: mercoledì 8 luglio
SF1: Spagna - Croazia (Denbigh, 17:30)
SF2: Ucraina - Germania (Wrexham, 20:00)
Finale: sabato 11 luglio
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2 (Wrexham, ore 20:00)
Orari CET (il Galles è un'ora indietro)
Spagna - Croazia
- La Spagna è in semifinale per la tredicesima volta, la Croazia solo per la seconda. Mentre le furie rosse hanno superato matematicamente la fase a gironi già alla seconda giornata, la Croazia ha dovuto attendere gli ultimi minuti dell'ultima a partita del Gruppo B.
Spagna
Turno di qualificazione: esonerata in quanto prima testa di serie
Turno elite: vincitrice Gruppo 7 (giocato in Spagna)
4-0 contro Slovenia, 4-0 contro Finlandia, 3-0 contro Paesi Bassi
Vincitrice Gruppo A
7-0 contro Galles (Wrexham), 3-0 contro Danimarca (Denbighshire), 4-0 contro Germania (Denbighshire)
Miglior marcatore fase finale: Morante – 4
Migliori marcatori comprese le qualificazioni: Hugo López, Morante – 5
2024/25: secondo posto
Miglior traguardo: campione x 9 (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019, 2024)
Bilancio semifinali U19: V10 S2
Semifinali precedenti
2025: 6-5dts contro Germania
2024: 1-0dts contro Italia
2023: 2-3 contro Italia
2019: 0-0dts, 4-3 dcr contro Francia
2015: 2-0 contro Francia
2013: 1-2dts contro Francia
2012: 3-3dts, 4-2drc contro Francia
2011: 5-0 contro Repubblica d'Irlanda
2010: 3-1 contro Inghilterra
2007: 0-0dts, 4-2dcr contro Francia
2006: 5-0 contro Austria
2004: 2-2dts, 4-1dcr contro Ucraina
- Tredicesima semifinale agli Europei Under 19 per la Spagna: nuovo record assoluto con una lunghezza di vantaggio sulla Francia.
Croazia
Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 6 (giocato in Croazia)
2-0 contro Georgia, 8-0 contro Gibilterra, 4-1 contro Serbia
Turno elite: vincitrice Gruppo 3 (giocato in Croazia)
4-1 contro Svizzera, 1-0 contro Norvegia, 1-1 contro Francia
Seconda classificata del Gruppo B
1-3 contro Ucraina (Bangor), 0-0 contro Italia (Caernafon), 3-0 contro Serbia (Caernafon)
Migliori marcatori fase finale: Ivan Barić, Lovro Chelfi, Patrice Čović, Dino Godec – 1
Migliori marcatori comprese le qualificazioni: Ivan Barić, Lovro Chelfi, Luka Vrzić – 3
2024/25: turno elite
Miglior traguardo: semifinale (2010)
Bilancio semifinali U19: V0 S1
Semifinali precedenti
2010: 1-2 contro Francia
- Alla prima partecipazione alla fase finale del Campionato Europeo Under 19 dopo dieci anni (la seconda in tutto), la Croazia ha raggiunto la semifinale.
Ucraina - Germania
- Le delusioni in semifinale sono ancora vive nella memoria di Ucraina e Germania, che hanno perso di misura rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Le loro ultime vittorie in semifinale risalgono al 2009 e al 2014, gli stessi anni in cui l'Ucraina ha conquistato il suo unico titolo e la Germania il più recente.
Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 12 (giocato in Norvegia)
7-0 contro Armenia, 5-0 contro Kosovo, 2-1 contro Norvegia
Turno elite: vincitrice Gruppo 1 (giocato in Germania)
2-2 contro Svezia, 1-0 contro Grecia, 3-2 contro Austria
Secondo posto Gruppo A
4-3 contro Danimarca (Denbighshire), 4-0 contro Galles (Wrexham), 0-4 contro Spagna (Denbighshire)
Miglior marcatore fase finale: Otto Stange – 3
Miglior marcatore comprese le qualificazioni: Francis Onyeka – 10
2024/25: semifinale
Miglior traguardo: campione x 2 (2008, 2014)
Bilancio semifinali U19: V2 S3
Semifinali precedenti
2025: 5-6dts contro Spagna
2014: 4-0 contro Austria
2008: 2-1 contro Cechia
2007: 2-3 contro Grecia
2005: 2-3 contro Francia
- La semifinale dello scorso anno contro la Spagna è stata la partita con il punteggio più alto nella storia delle fasi finali del Campionato Europeo Under 19.