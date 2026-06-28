Giornata 1 EURO Under 19 2026: buona partenza per l'Italia, vincono Ucraina Germania e Spagna

Il Gruppo B dei Campionati Europei UEFA Under 19 è iniziato lunedì con i successi di Italia e Ucraina. Il Gruppo A aveva preso il via domenica, con le vittorie di Germania e Spagna

Passiamo in rassegna tutta l'azione della Giornata 1.

Lunedì: Gruppo B

Nei primi 21 minuti a Bangor le occasioni sono poche, finché il croato Ivan Barić trasforma un calcio di rigore. All’Ucraina bastano quattro minuti per ristabilire la parità: Dmytro Bohdanov svetta sul corner di Pavlo Liusin. Nella ripresa, poi, gli ucraini passano in vantaggio grazie al sinistro di Nikita Kaliuzhnyi e alla splendida conclusione a giro dalla distanza dello stesso Liusin. Due interventi decisivi di Nazar Domchak contribuiscono a difendere il vantaggio, mentre nel finale Andjelo Šutalo colpisce il palo di testa.

Italia - Serbia 2-0

Highlights EURO U19: Italia - Serbia 2-0

L’Italia ha la migliore occasione nelle fasi iniziali: Federico Coletta costringe Vladan Čarapić all’intervento su un cross di Matteo Cocchi. Gli Azzurrini passano in vantaggio al 10’, quando Mattia Liberali viene atterrato in area e trasforma il conseguente calcio di rigore. La Serbia aumenta la pressione nel finale del primo tempo, ma è ancora l’Italia a trovare la via del gol nella ripresa: al 76’ Jamal Iddrissou si invola verso la porta e conclude con freddezza, firmando l’unica rete del secondo tempo.

Domenica: Gruppo A

Germania - Danimarca 4-3

Highlights EURO U19: Germania - Danimarca 4-3

La Germania chiude in vantaggio 3-1 un primo tempo palpitante, prendendo il controllo grazie al rigore di Francis Onyeka, all’autogol di Gustav Schjøtt e al rasoterra di Otto Stange, prima della risposta della Danimarca con il penalty trasformato da Olti Hyseni. Nella ripresa i danesi si riportano per due volte a una sola lunghezza, prima con una conclusione dalla distanza di William Martin e poi con la potente finalizzazione di Alfred Gøthler, arrivata dopo che Stange aveva firmato dal dischetto quella che si rivelerà la rete decisiva.

Galles - Spagna 0-7

Highlights EURO U19: Galles - Spagna 0-7

Il Galles resiste inizialmente alla pressione della Spagna, ma la Roja si rivela irresistibile dopo il gol al 16’ di Daniel Yañez, che apre le danze. All’intervallo il punteggio è già sul 4-0: Xavi Espart trasforma una palla vagante, poi arriva la doppietta di Morante. La Spagna riparte nella ripresa da dove aveva lasciato, con il capitano Quim Junyent che firma un magnifico pallonetto. Nel finale il subentrato Sergio Esteban realizza il sesto gol, prima che una punizione di Diego Aguado, deviata dal portiere gallese Luis Lines, si infili in rete.