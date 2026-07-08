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Tutti i risultati della fase finale di EURO Under 19

mercoledì 8 luglio 2026

La fase finale si è svolta in Galles dal 28 giugno all'11 luglio.

La Spagna festeggia successo in finale
La Spagna festeggia successo in finale UEFA via Getty Images

Ecco il riepilogo del calendario e dei risultati del Campionato Europeo UEFA Under 19 2026, che per la prima volta si è disputato in Galles.

Il torneo fungeva anche da qualificazione UEFA per il Mondiale Under 20 FIFA 2027, che si terrà in Azerbaigian e Uzbekistan.

Sedi

Bangor: Bangor City Stadium
Caernarfon: The Oval
Denbigh: Central Park
Wrexham: The Racecourse Ground

Orari CET

Calendario fase a eliminazione diretta

Finale

Sabato 11 luglio

Spagna - Germania 2-0 (20:00, Wrexham)

Semifinali

Mercoledì 8 luglio

SF1: Spagna - Croazia 3-0 (Denbigh)
SF2: Ucraina - Germania 1-2 (Wrexham)

Spareggio per la Coppa del Mondo U-20

Mercoledì 8 luglio

Danimarca - Italia 0-0 (Bangor, Danimarca vince 5-4 dcr)

Calendario e risultati fase a gironi

I gironi della fase finale di EURO U19 2026

Gruppo A: Galles (Paese ospitante), Danimarca, Germania, Spagna

Gruppo B: Croazia, Serbia, Italia, Ucraina

Giornata 1

Domenica 28 giugno

Gruppo A
Galles - Spagna 0-7 (Wrexham)
Germania - Danimarca 4-3 (Denbigh) ﻿

Lunedì 29 giugno

Gruppo B
Italia - Serbia 2-0 (Caernarfon)﻿
Croazia - Ucraina 1-3 (Bangor)

Giornata 2

Mercoledì 1 luglio

Gruppo A
Danimarca - Spagna 0-3 (Denbigh)
Galles - Germania 0-4 (Wrexham)

Giovedì 2 luglio

Gruppo B
Croazia - Italia 0-0 (Caernarfon)﻿
Serbia - Ucraina 1-2 (Bangor)

Highlights: Danimarca - Spagna 1-2

Giornata 3

Sabato 4 luglio

Gruppo A
Danimarca - Galles 3-0 (Wrexham)
Spagna - Germania 4-0 (Denbigh)

Domenica 5 luglio

Gruppo B
Serbia - Croazia 0-3 (Caernarfon)﻿
Ucraina - Italia 1-0 (Bangor)

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Il Galles ha ospitato il torneo dal 28 giugno all'11 luglio.