Tutti i risultati della fase finale di EURO Under 19
mercoledì 8 luglio 2026
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La fase finale si è svolta in Galles dal 28 giugno all'11 luglio.
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Ecco il riepilogo del calendario e dei risultati del Campionato Europeo UEFA Under 19 2026, che per la prima volta si è disputato in Galles.
Il torneo fungeva anche da qualificazione UEFA per il Mondiale Under 20 FIFA 2027, che si terrà in Azerbaigian e Uzbekistan.
Sedi
Bangor: Bangor City Stadium
Caernarfon: The Oval
Denbigh: Central Park
Wrexham: The Racecourse Ground
Orari CET
Calendario fase a eliminazione diretta
Finale
Sabato 11 luglio
Spagna - Germania 2-0 (20:00, Wrexham)
Semifinali
Mercoledì 8 luglio
SF1: Spagna - Croazia 3-0 (Denbigh)
SF2: Ucraina - Germania 1-2 (Wrexham)
Spareggio per la Coppa del Mondo U-20
Mercoledì 8 luglio
Danimarca - Italia 0-0 (Bangor, Danimarca vince 5-4 dcr)
Calendario e risultati fase a gironi
I gironi della fase finale di EURO U19 2026
Gruppo A: Galles (Paese ospitante), Danimarca, Germania, Spagna
Gruppo B: Croazia, Serbia, Italia, Ucraina
Giornata 1
Domenica 28 giugno
Gruppo A
Galles - Spagna 0-7 (Wrexham)
Germania - Danimarca 4-3 (Denbigh)
Lunedì 29 giugno
Gruppo B
Italia - Serbia 2-0 (Caernarfon)
Croazia - Ucraina 1-3 (Bangor)
Giornata 2
Mercoledì 1 luglio
Gruppo A
Danimarca - Spagna 0-3 (Denbigh)
Galles - Germania 0-4 (Wrexham)
Giovedì 2 luglio
Gruppo B
Croazia - Italia 0-0 (Caernarfon)
Serbia - Ucraina 1-2 (Bangor)
Giornata 3
Sabato 4 luglio
Gruppo A
Danimarca - Galles 3-0 (Wrexham)
Spagna - Germania 4-0 (Denbigh)
Domenica 5 luglio
Gruppo B
Serbia - Croazia 0-3 (Caernarfon)
Ucraina - Italia 1-0 (Bangor)