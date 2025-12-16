Il primo turno di EURO Under 19 2026/27 inizia il 24 marzo
martedì 16 dicembre 2025
Intro articolo
Il nuovo format di qualificazione a tre turni inizierà col primo turno che darà il via al cammino verso Cechia '27.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il primo turno di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 19 in Cechia inizia il 24 marzo e darà il via al nuovo format della competizione.
A partire da questa edizione, le qualificazioni si svolgeranno in tre turni. Il primo turno, che si disputerà in primavera, inizierà con le leghe stabilite dal turno 2 di EURO U17 delle due stagioni precedenti e determinerà le promozioni e le retrocessioni in vista del turno 2 in autunno, seguito dal turno 3 nella primavera successiva, che determinerà le sette squadre che si uniranno alla squadra ospitante nella fase finale estiva.
Le leghe del turno 1 2026/27 sono state decise dal turno 2 di EURO U17 2024/25. La Cechia parteciperà ai primi due turni anche se la sua qualificazione alla fase finale è garantita in quanto nazione ospitante.
Gironi turno 1 EURO Under 19 2026/27
Lega A
• Tutte le squadre classificate al primo, secondo e terzo posto nella Lega A rimangono nella Lega A per il turno 2. Tutte le squadre classificate al quarto posto nella Lega A retrocedono nella Lega B per il turno 2.
Gruppo A1 (25–31 marzo): Belgio (nazione ospitante), Slovenia, Svezia, Cipro
Gruppo A2 (25–31 marzo): Italia, Repubblica d'Irlanda, Polonia, Scozia (nazione ospitante)
Gruppo A3 (25–31 marzo): Czechia (nazione ospitante della fase finale), Finlandia (nazione ospitante), Ucraina, Estonia
Gruppo A4 (25–31 marzo): Germania, Austria (nazione ospitante), Israele, Bosnia-Erzegovina
Gruppo A5 (25–31 marzo): Inghilterra, Croazia (nazione ospitante), Spagna, Bulgaria
Gruppo A6 (3–6 giugno): Portogallo, Serbia, Grecia (nazione ospitante), Kazakistan
Gruppo A7 (25–31 marzo): Francia, Svizzera (nazione ospitante), Ungheria, Galles
Lega B
• Tutte le vincitrici dei gironi della Lega B vengono promosse alla Lega A per il turno 2. Tutte le squadre classificate al secondo, terzo e quarto posto nella Lega B rimangono nella Lega B per il turno 2.
Gruppo B1 (25–31 marzo): Danimarca, Romania (nazione ospitante), Andorra, Liechtenstein
Gruppo B2 (24–30 marzo): Turchia (nazione ospitante), Kosovo, Armenia, Gibilterra
Gruppo B3 (15–21 maggio): Slovacchia, Bielorussia, Lettonia, San Marino (nazione ospitante)
Gruppo B4 (25–31 marzo): Norvegia, Albania (nazione ospitante), Lussemburgo, Malta
Gruppo B5 (25–31 marzo): Paesi Bassi (nazione ospitante), Isole Faroe, Macedonia del Nord, Moldavia
Gruppo B6 (25–31 marzo): Irlanda del Nord, Lituania (nazione ospitante), Azerbaigian
Gruppo B7 (3–9 giugno): Islanda, Montenegro, Georgia (nazione ospitante)