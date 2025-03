Secondo turno EURO Under 17: qualificate Italia, Inghilterra, Belgio, Cechia, Francia, Germania, Portogallo

Grazie ai successi nei rispettivi gironi del turno 2, Belgio, Cechia, Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Portogallo si uniranno ai padroni di casa dell'Albania nella fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 17, in programma dal 19 maggio al 1° giugno.

Qualificate alla fase finale Albania (padroni di casa), Belgio, Cechia, Inghilterra, Francia, Germania, Italia (detentori), Portogallo

Il turno 2 è il primo del suo genere con il nuovo format e vede la partecipazione di 54 squadre divise in due leghe che si svolgeranno da venerdì al 10 giugno. Tutte le partecipanti, compresa l'Albania che ospita la fase finale, hanno iniziato nel turno 1, i cui risultati hanno decretato le 28 squadre che hanno partecipato alla Lega A, mentre le restanti 26 nazioni sono state inserite nella Lega B. L'Albania ha giocato nella Lega B, anche se il suo posto alla fase finale è assicurato in quanto nazione ospitante.

Le sette avversarie dell'Albania nella fase finale sono state decise dalla Lega A. Belgio, Cechia, Inghilterra, Francia, Germania e Portogallo si sono qualificate insieme all'Italia che ha staccato il pass grazie a una vittoria all'89° minuto contro la Croazia. Il sorteggio si terrà lunedì alle 19:00 a Tirana.

Nel frattempo, sono in gioco anche le promozioni e le retrocessioni tra le leghe in vista del turno 1 riformato di EURO U19 2026/27. La Lega A decide anche gli 11 posti in Europa nel nuovo format della Coppa del Mondo FIFA U-17 del 2025, mentre altri mini-tornei della Lega B si giocheranno entro il 10 giugno.

Partite

Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno l'Albania alla fase finale del torneo, in programma dal 19 maggio al 1 giugno.

Le sette quarte classificate nei gironi della Lega A sono state retrocesse in Lega B per il primo turno di qualificazione a EURO U19 (quindi, le squadre retrocesse dalla Lega A al secondo turno di EURO U17 2024/25 inizieranno il primo turno di EURO U19 2026/27 in Lega B).

La Coppa del Mondo FIFA Under 17 cambierà dal 2025 e diventerà un torneo annuale a 48 squadre, per il quale il secondo turno della Lega A fungerà da qualificazioni per l'Europa. La UEFA ha diritto a 11 posti, riservati alle sette vincitrici dei gironi e alle quattro migliori seconde. Il Qatar ospiterà i primi cinque Mondiali Under 17 dal 2025 al 2029. L'edizione di quest'anno si disputerà dal 3 al 27 novembre.

Gruppo A1 (completato)

Alla fase finale: Italia (detentori)

Restano in Lega A per il turno 1 di EURO U19 2026/27: Croazia*, Ucraina

Va in Lega B: Slovacchia

Gruppo A2 (completato)

Alla fase finale: Germania

Restano in Lega A per il turno 1 di EURO U19 2026/27: Austria, Spagna*

Va in Lega B: Norvegia

Gruppo A3 (compete)

Alla fase finale: Francia*

Restano in Lega A per il turno 1 di EURO U19 2026/27: Finlandia, Grecia

Va in Lega B: Danimarca

Gruppo A4 (completato)

Alla fase finale: Portogallo*

Restano in Lega A per il turno 1 di EURO U19 2026/27: Serbia, Ungheria

Va in Lega B: Paesi Bassi

Gruppo A5 (completato)

Alla fase finale: Cechia

Restano in Lega A per il turno 1 di EURO U19 2026/27: Svizzera*, Svezia

Va in Lega B: Turchia

Gruppo A6 (completato)

Alla fase finale: Belgio

Restano in Lega A per il turno 1 di EURO U19 2026/27: Repubblica d'Irlanda, Polonia*

Va in Lega B: Islanda

Gruppo A7 (completato)

Alla fase finale: Inghilterra*

Restano in Lega A per il turno 1 di EURO U19 2026/27: Slovenia, Israele

Va in Lega B: Irlanda del Nord

*Squadre ospitanti dei minitornei

Guida alle squadre

L'Italia ha vinto il titolo EURO U17 per la prima volta a Cipro nel 2024 battendo il Portogallo in finale.

Danimarca e Serbia (semifinaliste), Austria, Cechia, Inghilterra e Polonia (quarti di finale) cercano di qualificarsi nuovamente. Lo stesso vale per Croazia, Francia, Spagna, Slovacchia, Svezia e Ucraina.

Anche Paesi Bassi (4 titoli), Portogallo (3), Spagna (3), Inghilterra (2) Germania (2), Svizzera (1) e Turchia (1) hanno vinto il titolo europeo Under 17 dopo il 2001/02.

Grecia, Islanda, Israele, Irlanda del Nord, Norvegia, Repubblica d'Irlanda, Serbia, Slovenia e Ucraina cercano di raggiungere la loro prima Coppa del Mondo Under 17, mentre la Finlandia si è qualificata solo come paese ospitante nel 2003.

Highlights finale EURO U17 2024: Italia - Portogallo 3-0

Le sette vincitrici dei gironi della Lega B saranno promosse in Lega A per il primo turno delle qualificazioni a EURO U19 2026/27.

Group B1 (completato)

Promosse in Lega A per il turno 1 di EURO U19 2026/27: Scozia*

Altre nel girone: Romania, Macedonia del Nord, Liechtenstein

Gruppo B2 (12–18 Maggio):

Contendenti: Bosnia ed Erzegovina*, Bielorussia, Armenia, San Marino

Gruppo B3 (4–10 giugno):

Contendenti: Montenegro*, Lettonia, Estonia, Gibilterra

Group B4 (completato)

Promosse in Lega A per il turno 1 di EURO U19 2026/27: Cipro*

Altre nel girone: Kosovo, Andorra, Moldavia

Gruppo B5 (10–16 aprile):

Contendenti: Lussemburgo, Bulgaria, Malta*, Isole Faroe

Group B6 (completato)

Promosse in Lega A per il turno 1 di EURO U19 2026/27: Galles

Altre nel girone: Albania* (nazione ospitante fase finale), Azerbaigian

Group B7 (completato)

Promosse in Lega A per il turno 1 di EURO U19 2026/27: Kazakhstan*

Altre nel girone: Lithuania, Georgia

*Squadre ospitanti dei minitornei